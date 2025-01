WTA Singapur: Raducanu kassiert knappe Auftaktniederlage

Für Emma Raducanu ist der Ausflug nach Singapur zum WTA 250er-Event bereits beendet. Die Britin unterlag in der ersten Runde der Spanierin Cristina Bucsa 7:5, 5:7, 5:7 und kassiert damit nach dem Drittrundenaus in Melbourne die nächste Niederlage.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 12:49 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu scheitert direkt zu Beginn beim Turnier in Singapur.

Die deutliche Drittrundenniederlagen bei den Australian Open gegen Iga Swiatek scheint bei Emma Raducanu nocht deutliche Nachwirkungen zu haben. In ihrem ersten Match nach dem Ausscheiden in Melbourne unterlag die US Open Siegerin von 2021 Cristina Bucsa, aktuell Nummer 101der WTA Weltrangliste, beim Hartplatz-Turnier in Singapur in drei Sätzen.

In dem engen Match, das über drei Stunden andauerte, tauschten beide Spielerinnen fortlaufend Breaks aus. Zweimal mit dem besseren Ende für die Spanierin, die in der zweiten Runde auf die Siegerin eines Duells zweier Qualifikantinnen treffen wird.

Emma Raducanu weiterhin auf Formsuche

Für Raducanu, die bei den Australian Open nach Zweisatzerfolgen gegen Ekaterina Alexandrova und Amanda Anisimova gegen Iga Swiatek deutlich mit 1:6, 0:6 unterlag, geht damit die Suche nach einem Weg zurück in die Weltspitze weiter.

Seit ihrem überraschenden Triumph 2021 in New York sucht die 22-Jährige nach einer konstanten Form. Bis heute wartet die Britin auf einen weiteren Titel, konnte sich in den letzten Monaten, trotz einiger Verletzungsprobleme, zumindest vorerst in den Top 100 stabilisieren.