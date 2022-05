WTA: Spanischer Sand, Schweizer Höhe - Jil Teichmann mag in Madrid den perfekten Mix

Jil Teichmann (WTA-Nr. 35) steht beim WTA-1000er-Turnier in Madrid im Halbfinale - auch, weil sie die perfekten Bedingungen so mag.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 10:47 Uhr

© Getty Images Jil Teichmann

Teichmann schlug im Vietelfinale Anhelina Kalinina mit 6:3, 6:4 und zog damit in die Vorschlussrunde ein - als einzige Spielerin, die im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz abgegeben hat. Sie trifft am Donnerstag in einer Spätschicht (ab 21 Uhr) auf Jessica Pegula.

Dass die Schweizerin so erfolgreich spielt in Madrid, hat ihren Grund, wie sie nach ihrem Sieg erklärte: "Ich mag die Bedingungen hier sehr, sie sind perfekt", sagte sie. "Es ist eine Mischung auf spanischem Sand, auf dem ich viel trainiere, und etwas Höhe, die ich aus der Schweiz gewohnt bin. Von daher ist es großartig für mich."

Teichmann knackt die Top 30

Teichmann wird dank ihrer starken Form in Madrid in der kommenden Woche die Top 30 der Welt knacken, erstmals in ihrer Karriere.

Ihre heutige Gegnerin Pegula beendete indes den Lauf von Sara Sorribes Tormo, gewann mit 6:4, 6:2.

Das erste Halbfinale (ab 12 Uhr) bestreiten Ekaterina Alexandrova, die gegen Amanda Anisimova mit 6:4, 6:3 siegte, und Onsa Jabeur, die Simona Halep im Rahmen einer Stopp-Vorführung geschlagen hatte.

