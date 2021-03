WTA St. Petersburg: Daria Kasatkina und Margarita Gasparyan bestreiten Finale

Daria Kasatkina und Margarita Gasparyan werden beim WTA-500-Turnier in St. Petersburg das Endspiel bestreiten. Beide setzten sich im Halbfinale trotz einiger Schwierigkeiten durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.03.2021, 17:34 Uhr

Jung gegen Alt - so gestaltete sich die Ausgangslage vor den beiden Halbfinalpartien des WTA-Events in St. Petersburg. Zunächst traf die 26-jährige Margarita Gasparyan auf ihre um zehn Jahre ältere Landsfrau Vera Zvonareva, danach standen sich die 23-jährige Daria Kasatkina und die 35-jährige Svetlana Kuznetsova gegenüber.

Schlussendlich sollte sich beide Male die jüngere Athletin durchsetzen. Gasparyan schlug Zvonareva mit 6:3 und 7:6 (9), musste dabei aber insbesondere im Tiebreak des zweiten Abschnitts kämpfen und in diesem sogar vier Satzbälle ihrer Kontrahentin abwehren.

Kasatkina hatte gegen die an Position vier gesetzte Kuznetsova vor allem zu Beginn noch mehr Probleme und verlor Durchgang eins klar mit 1:6. Danach fand die Russin aber immer besser in die Partie und überließ der Weltranglisten-39. nur mehr zwei Games. 1:6, 6:0 und 6:2 hieß es am Ende aus der Sicht Kasatkinas.

Im Finale kommt es somit zum Aufeinandertreffen zwischen Gasparyan und Kasatkina. Es wird das erste Duell der beiden Russinnen auf WTA-Ebene sein.

