WTA St. Petersburg: Maria Sakkari und Anett Kontaveit führen das Feld an

Nach einer einwöchigen Pause geht es ab Montag auf der WTA-Tour mit dem Indoor-Hartplatz-Event in St. Petersburg weiter.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.02.2022, 17:15 Uhr

© Getty Images Die Griechin Maria Sakkari ist in St. Petersburg an Nummer eins gesetzt

Die Fans des Damen-Tennis hatten eine Woche lang Zeit sich vom historischen Australian-Open-Triumph von Ashleigh Barty zu erholen. Ab Montag geht es für die WTA-Profis in Nordrussland weiter - genauer gesagt in St. Petersburg, wo ein WTA-Tour-500-Turnier über die Bühne gehen wird. Die Hallen-Hartplatz-Veranstaltung ist mit 703.580 US-Dollar dotiert und findet in der Sibur Arena statt, in der auch alljährlich das ATP-Turnier im Herbst ausgetragen wird.

Mindestens sechs Lokalmatadorinnen werden in der Fünf-Millionen-Metropole im Hauptfeld dabei sein: Anastasia Potapova muss in Runde eins gleich gegen die topgesetzte Griechin Maria Sakkari ran. Sollte die Vorjahres-Semifinalistin von Roland Garros und der US Open siegreich bleiben, könnte im Achtelfinale mit Ekaterina Alexandrova erneut eine heimische Athletin warten.

Andrea Petkovic für Deutschland am Start

Kamilla Rakhimova trifft auf die Kroatin Petra Martic, während es die erfahrene Vera Zvonareva mit der Tschechin Tereza Martincova zu tun bekommt. Ein hartes Los hat auch Veronika Kudermetova mit der Schweizerin Belinda Bencic zugewiesen bekommen. Die besten Karten aus russischer Sicht hat wohl die an vier gereihte Anastasia Pavlyuchenkova, die zum Auftakt mit der Rumänin Jaqueline Cristian konkurriert.

Mit der Estin Anett Kontaveit ist eine weitere Top-10-Spielerin in St. Petersburg dabei. Die Nummer zwei des Turniers eröffnet gegen Jil Teichman aus der Schweiz. Deutschland ist in der Person von Andrea Petkovic im Nordosten Europas vertreten. Die 34-Jährige muss in Runde eins gegen eine Qualifikantin ran.

Hier das Einzel-Draw aus St. Petersburg