WTA St. Petersburg: Petkovic chancenlos gegen Ostapenko, Kvitova und Rybakina out

Andrea Petkovic ist beim WTA-500-Event von St. Petersburg im Achtefinale klar an Jelena Ostapenko gescheitert. Auch Petra Kvitova und Elena Rybakina sind bereits raus.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.02.2022, 17:50 Uhr

Jelena Ostapenko war in St. Petersburg eine Nummer zu groß für Andrea Petkovic

Gerade einmal 58 Minuten dauerte das Achtelfinal-Vergnügen für die Deutsche Andrea Petkovic in St. Petersburg. Gegen die Lettin Jelena Ostapenko hatte die 34-Jährige nie wirklich etwas entgegenzusetzen und musste mit einer 1:6 und 2:6-Packung die Segel streichen. Für Ostapenko geht es nun im Viertelfinale gegen Aliaksandra Sasnovich, die gegen Jaqueline Cristian die Oberhand behalten sollte.

Überraschend ausgeschieden ist indes Petra Kvitova. Die Tschechin, an Nummer sechs gesetzt, lief gegen Irina-Camelia Begu in Satz zwei in ein Debakel und musste sich schließlich mit 4:6 und 0:6 aus dem Turnier verabschieden. Die Rumänin Begu trifft nun auf Tereza Martincova aus Tschechien.

Rybakina gibt w.o.

Martincova profitierte im Achtelfinale vom Nicht-Antreten von Elena Rybakina (Krankheit), die in St. Petersburg an drei gesetzt ins Turnier gestartet war. Mögliche Halbfinalgegnerinnen von Martincova und Begu sind die topgesetzte Griechin Maria Sakkari oder Elise Mertens.

Auf der unteren Hälfte des Tableaus kommt es im Viertelfinale außerdem zum Aufeinandertreffen von Anett Kontaveit - die Estin ist an zwei gesetzt - und der Olympiasiegerin aus 2021, Belinda Bencic.

