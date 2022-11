WTA stellt Programm zur Coach-Integration vor

Alle Spielerinnen, die im Moment in der Top-Ten vertreten sind, werden von Männern trainiert. Wie die WTA Trainerinnen auf der Tour fördern will.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 05.11.2022, 08:08 Uhr

© Getty Images Neues Coaching-Programm soll Trainerinnen fördern

Die WTA gab am Donnerstag in Sankt Petersburg, Florida den Start einer neuen Coaching-Initiative bekannt. Das Ziel sei es, weibliche Trainerinnen zu gewinnen und zu halten. Hierbei soll das „Coach Inclusion Program“ helfen, Barrieren abzubauen und den Einstieg in die Welt der Tennistrainerinnen zu erleichtern. Das neue Programm wird sich zudem darauf fokussieren, die Anzahl von weiblichen Trainerinnen auf der Frauen-Tour zu vergrößern, indem es sowohl den Beruf der Basis-, als auch der professionellen Trainerin als attraktive Karrieremöglichkeit fördere.

Sie wollen außerdem aktuelle und ehemalige Athletinnen und Trainerinnen anwerben und gezielte Ausbildungs-Mentorenschaften und Karierreberatungen anbieten.

Gedanke nicht ganz neu

Die vorgestellte Initiative stellt eine Erweiterung des WTA-Coach-Programms, das 2017 eingeführt wurde, dar. Dieses wurde ins Leben gerufen, um die Rolle des Coaches auf der WTA-Tour zu professionalisieren und anzuerkennen. "Das Coach Inclusion Program ist ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung und Erweiterung unseres Trainerpools", sagte Steve Simon, Vorsitzender und CEO der WTA. Das Programm ist in drei Schritte gegliedert und findet sowohl live als auch online statt. Das Ziel dabei sei, ein gültiges Trainer-Zertifikat zu erhalten.

