WTA Strasbourg: Madison Keys gegen Danielle Collins um den Titel

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Strasbourg kommt es morgen zu einem rein amerikanischen Endspiel: Denn Madison Keys trifft auf Danielle Collins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2024, 20:42 Uhr

© Getty Images Madison Keys spielt in Strasbourg morgen um den Titel

Es war ein langer Tag in Strasbourg. Der am Ende aber das erwartete Ergebnis gebracht hat. zunächst einmal konnte nämlich Madison Keys im ersten Halbfinale Liudmilla Samsonowa sicher mit 6:1 und 6.3 bezwingen. Schon dieses Match war von Regenunterbrechungen geprägt. Also mussten auch Danielle Collins und Anhelina Kalinina warten. Was der Ukrainerin wohl ganz recht war. Denn Kalinina hatte am Vormittag noch ihr Viertelfinale gegen Marketa Vondrousova beendet.

Gegen Collins hielt Kalinina im ersten Satz stark mit, musste sich letztlich aber mit 6:7 (3) und 2:6 geschlagen geben. Collins kann damit morgen ihren dritten Titel in der laufenden Saison gewinnen. Bislang hat sie in Miami und in Charleston triumphiert.

