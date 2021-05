WTA Straßburg: Bianca Andreescu erreicht Viertelfinale - und zieht zurück

Bianca Andreescu hat beim WTA-250-Event von Straßburg am Dienstag ihr Viertelfinalticket gelöst. Minuten nach ihrem Sieg gab die Kanadierin jedoch bekannt, zu diesem nicht antreten zu werden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 20:03 Uhr

Bianca Andreescu musste auch in Straßburg frühzeitig aus dem Turnier zurückziehen

Die lange Verletzungsgeschichte der Bianca Andreescu, sie will einfach nicht enden. Auch in Straßburg, wo die junge Kanadierin nach etlichen Absagen seit ihrer Aufgabe im Endspiel der Miami Open vor einigen Wochen endlich ihr Comeback gegeben hatte, erfährt diese Geschichte ein weiteres trauriges Kapitel.

Die Kanadierin hatte am Dienstag soeben ihr Ticket für das Viertelfinale in Frankreich gelöst, der Belgierin Maryna Zanewska einigermaßen wenig Chancen gelassen, da gab die 20-Jährige auch schon bekannt, das anstehende Viertelfinale nicht bestreiten zu können. Eine Vorsichtsmaßnahme für die French Open, wie Andreescu erklärte.

Andreescu kalmiert: "Nichts Ernstes"

"Ich bin super glücklich über den Sieg heute, aber ich werde mein nächstes Match ausfallen lassen, weil ich einen kleinen Riss im Bauchraum gespürt habe und ich es für Roland Garros nicht überstrapazieren möchte", so die Kanadierin, die trotz etlicher Absagen in den letzten Monaten auf Rang sieben der WTA-Charts geführt wird.

In Hinblick auf ihre Verletzung versuchte Andreescu direkt zu beruhigen, es handle sich um keine schwere Verletzung, versicherte die US-Open-Siegerin aus 2019: "Ich will kein Risiko eingehen. Aber nichts Ernstes. Es ist ein kleines Unbehagen." Den Schmerz hätte Andresscu besonders bei eigenem Aufschlag in Satz zwei gespürt.

Die Absage beim WTA-250-Event schmerze der 20-Jährigen standesgemäß sehr, hatte Andreescu dort doch das Ziel verfolgt, Spielpraxis für die anstehenden French Open zu sammeln. Ein Ziel, das aber dennoch erreicht wurde, wie die Kanaiderin erklärte: "Ich habe alles genau so ausgeführt, wie ich es wollte. Also bin ich wirklich zufrieden mit diesen beiden Matches vor den French Open."