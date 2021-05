WTA Straßburg: Halbfinale! Jule Niemeier setzt Traumlauf fort!

Jule Niemeier hat ihren Wahnsinnslauf beim WTA-Turnier in Straßburg fortgesetzt und steht nach einer Doppelschicht im Halbfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.05.2021, 19:15 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier

Niemeier besiegte am Donnerstagabend die Niederländerin Arantxa Rus mit 6:4, 6:1 und steht damit erstmals in ihrer Karriere in einem Halbfinale bei einem Turnier auf WTA-Ebene.

Das ist umso erstaunlicher, als dass Straßburg erst das zweite WTA-Turnier ist, bei dem Niemeier im Hauptfeld teilnimmt, nach Nürnberg in 2019, wo sie sich als Wildcardspielerin durch die Qualifikation gespielt hatte. Damals war Niemeier noch die Nummer 435 im Ranking, aktuell steht sie auf Platz 216. Klar ist auch schon: Ab Montag wird die 21-Jährige erstmals die Top 200 knacken, im Live-Ranking wird sie dank des Straßburg-Halbfinals bereits auf Platz 170 geführt.

Niemeier mit Doppelschicht

Am Donnerstag musste die Dortmunderin gleich zwei Mal ran, das Achtelfinalmatch gegen Shelby Rogers war am Mittwoch im zweiten Satz unterbrochen und wegen Regens verschoben worden. "Es war eine harte Nacht für mich, 6:4, 2:1 zu führen, und dann wird das Match unterbrochen", sagte Niemeier - und siegte am Donnerstagmittag mit 6:4, 7:6 (6) gegen die ehemalige US-Open-Viertelfinalistin.

Gegen Rus bestimmte Niemeier das Match erneut von Beginn an, dominierte die Ballwechsel immer wieder mit ihrer starken Vorhand. Am Ende konnte Rux zunächst drei Matchbälle abwehren, aber Niemeier bliebt hartnäckig und schaffte das letzte Break zum Sieg. Insgesamt 29 Winner gelangen ihr, bei Rus waren es nur 10.

"Ich bin einfach sehr happy. Es war ein sehr gutes Match, ich habe stark gespielt“, sagte Niemeier im Anschluss. Zu nervös sei sie auch nicht gewesen vor Spielbeginn, trotz der größten Chance bislang. "Ich war eigentlich sehr relaxt. Ich hatte ja nichts zu verlieren aufgrund meiner Ranglistenposition."

Niemeier trifft im Halbfinale am Freitag auf die an fünf gesetzte Barbora Krejcikova, das andere Halbfinale bestreiten Sorana Cirstea und Magda Linette.