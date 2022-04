WTA Stuttgart: Krejcikova, Collins und Ostapenko sagen ab

Anfangs hieß es, dass sage und schreibe neun der besten zehn Spielerinnen zum Porsche Tennis Grand Prix nach Stuttgart kommen – nun müssen die Veranstalter Absagen hinnehmen. Die Zahl schrumpft auf sieben.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 20:56 Uhr

Geht in Stuttgart nicht an den Start: Barbora Krejcikova

Die aktuelle Nummer zwei der Welt, Barbora Krejcikova, Australian Open-Finalistin Danielle Collins und Dubai-Champion Jelena Ostapenko gehen in Stuttgart nicht an den Start. Wer wird Swiatek gefährlich?

Barbora Krejcikova versuchte 2015 und 2016 das Stuttgarter Hauptfeld zu erreichen, schaffte es aber beide Male nicht über die Qualifikation hinaus. Sie hat seit Ende Februar nicht mehr gespielt – eine Armverletzung verhinderte ihre Teilnahme in Indian Wells und Miami.

Danielle Collins, aktuell auf Position acht in der Weltrangliste, wird auch in diesem Jahr nicht ihr Stuttgart-Debüt geben. Sie spielte zuletzt in Miami, schaffte es dort bis ins Viertelfinale und scheiterte an Naomi Osaka. Außerdem fehlt mit Jelena Ostapenko eine Viertelfinalistin von 2018. Es wäre ihre fünfte Teilnahme gewesen.

Das Turnier von Stuttgart ist mit sieben Top-10-Spielerinnen natürlich noch immer gut besetzt. Iga Swiatek dürfte in ihrer aktuellen Form die große Favoritin sein. Alle wichtigen Infos zum Porsche Tennis Grand Prix findet ihr hier.