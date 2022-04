Porsche Tennis Grand Prix 2022: Spielerinnen, Preisgeld, Siegerauto, TV und Livestream - alle Infos zum WTA-Turnier in Stuttgart

Am 18. April 2022 starten die Hauptfeldspiele beim Porsche Tennis Grand Prix - wir haben hier alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 08:23 Uhr

© Porsche Die Porsche Arena in Stuttgart

Wer spielt mit beim Porsche Tennis Grand Prix 2022?

Sensationelle neun Spielerinnen aus den Top Ten! Als da wären: Iga Swiatek, Barbora Krejcikova, Paula Badosa, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Karolina Pliskova, Danielle Collins und Ons Jabeur. Einzig Garbine Muguruza fehlt (sie ist an der Schulter verletzt).

Dabei sind zudem US-Open-Siegerin Emma Raducanu und US-Hoffnungsträgerin Coco Gauff.

Ihr Comeback geben wird auch Bianca Andreescu: Die Kanadierin hat in 2022 verletzungsbedingt noch kein Turnier bestritten und ist erstmals in Stuttgart dabei.

Hier geht's zur gesamten Meldeliste

Welche deutschen Spielerinnen sind am Start?

Natürlich die zweifache Siegerin Angelique Kerber - sie hat 2015 und 2016 den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen. Außerdem per Wildcard Laura Siegemund (Siegerin in 2017) und Jule Niemeier.

In der Qualifikation sind zudem Tamara Korpatsch und, ebenfalls dank Wildcards, Nastasja Schunk und Eva Lys dabei.

Wer ist Titelverteidigerin?

Ashleigh Barty - sie hatte 2021 im Finale gegen Aryna Sabalenka gewonnen. Die Australierin fehlt jedoch, sie hat vor wenigen Wochen überraschend ihren Rücktritt vom Tennis bekanntgegeben.

Wie viel Preisgeld - und welchen Porsche gibt es 2022 zu gewinnen?

Insgeamt 757.900 US-Dollar werden in Stuttgart verteilt, die Siegerin aber fährt mit dem schönsten Preis überhaupt davon: einem Porsche. In diesem Jahr mit dem Taycan GTS Sport Turismo!

Wo kommt das WTA-Turnier in Stuttgart im TV und Livestream?

In diesem Jahr sind Eurosport und der Tennis Channel am Start, außerdem gibt es auf www.porsche-tennis.com einen Livestream. Los geht's am Montag um 17 Uhr.

Tennis Channel zeigt außerdem die Qualifikationsspiele sowie alle Matches auf Court 1. International wird der Porsche Tennis Grand Prix in mehr als 100 Ländern übertragen oder gestreamt.

Spieltag Eurosport Tennis Channel

(Stream)* Porsche Tennis TV

(Stream) Qualifikation,

16.4. und 17.4. 16.4. ab 11:00 Court 1 & 2

17.4. ab 11:00 Court 1 Montag, 18.4. ab 17:00

2 Spiele ab 17:00

2 Spiele ab 17:00

2 Spiele Dienstag, 19.4. ab 17:00

2 Spiele ab 12:30

alle 5 Spiele ab 17:00

3 Spiele Mittwoch, 20.4. ab 17:00

2 Spiele ab 12:30

alle 5 Spiele ab 17:00

3 Spiele Donnerstag, 21.4. ab 17:00

2 Spiele ab 12:30

alle 5 Spiele ab 17:00

3 Spiele Freitag, 22.4. ab 17:00

2 Spiele ab 12:30

alle 4 Spiele ab 12:30

alle 4 Spiele Samstag, 23.4. 14:00

1. Halbfinale

16:00

2. Halbfinale 14:00

1. Halbfinale

16:00

2. Halbfinale 14:00

1. Halbfinale

16:00

2. Halbfinale Sonntag, 24.4. 13:00

Finale 13:00

Finale 13:00

Finale

Änderungen vorbehalten

* Tennis Channel überträgt ab Montag auch alle Partien auf Court 1 live

Wer ist Rekordsiegerin beim Porsche Tennis Grand Prix?

Das ist Martina Navratilova. Die "Grande Dame des Tennis" gewann sechs Mal (1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1992), damals noch in Filderstadt. Aus deutscher Sicht hat Anke Huber zwei Titel geholt (1991, 1994). Außerdem gewannen Julia Görges (2011), Angie Kerber (2015, 2016) und Laura Siegemund (2017).

Wie sieht die Siegerliste in Stuttgart seit 2011 aus?

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2021 Ashleigh Barty Aryna Sabalenka 3:6, 6:0, 6:3 2020 keine Austragung wegen Coronapandemie 2019 Petra Kvitova Anett Kontaveit 6:3, 7:6 (2) 2018 Karolina Pliskova CoCo Vandeweghe 7:6 (2), 6:4 2017 Laura Siegemund Kristina Mladenovic 6:1, 2:6, 7:6 (5) 2016 Angelique Kerber Laura Siegemund 6:4, 6:0 2015 Angelique Kerber Caroline Wozniacki 3:6, 6:1, 7:5 2014 Maria Sharapova Ana Ivanovic 3:6, 6:4, 6:1 2013 Maria Sharapova Li Na 6:4, 6:3 2012 Maria Sharapova Victoria Azarenka 6:1, 6:4 2011 Julia Görges Caroline Wozniacki 7:6 (3), 6:3