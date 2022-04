Zahlen und Fakten: Der 45. Porsche Tennis Grand Prix im Überblick

Eine Tennis-Woche der Superlative erwartet die Besucher des 45. Porsche Tennis Grand Prix.

Dafür sorgen ein Weltklassefeld mit neun Top-10-Spielerinnen sowie attraktive Rahmenevents. Das Traditionsturnier in der Stuttgarter Porsche-Arena, das am Samstag um 11 Uhr mit der Qualifikation beginnt, wird dadurch zum Erlebnis für die ganze Familie. Auf die Gewinnerin des Finales am 24. April wartet als Hauptpreis ein Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Hier die wichtigsten Zahlen und Fakten.



„Ein tolles Aushängeschild für Porsche und die Region Stuttgart“

„Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr so viele Topspielerinnen beim Porsche Tennis Grand Prix aufschlagen“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Das Turnier hat eine weltweite Strahlkraft und ist ein tolles Aushängeschild für Porsche und die Region Stuttgart. Deshalb sind wir glücklich darüber, dass diesmal auch wieder Zuschauer in der Porsche-Arena erlaubt sind und wir ihnen Weltklassetennis live präsentieren können.“



Die Nummer 1 der Welt in der Porsche-Arena

Angeführt wird die Starterliste von Iga Swiatek, der aktuellen Nummer 1 der Welt. Die Polin, 2020 Gewinnerin der French Open in Paris, hat in dieser Saison als erste Spielerin überhaupt die WTA-1000-Turniere in Doha, Indian Wells und Miami gewonnen. Weitere Topspielerinnen sind die aktuelle French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien), Paula Badosa (Spanien), Vorjahresfinalistin Aryna Sabalenka, Coco Gauff (USA) und Karolina Pliskova, die Gewinnerin von 2018. Mit dabei sind auch die Porsche-Markenbotschafterinnen Angelique Kerber und Emma Raducanu (Großbritannien), die US-Open-Siegerin von 2021.



Wildcards für Laura Siegemund und Bianca Andreescu

Zusammen mit Angelique Kerber, die 2015 und 2016 in Stuttgart gewonnen hat, stehen zwei weitere deutsche Spielerinnen im Hauptfeld: Laura Siegemund, die Siegerin von 2017, sowie Jule Niemeier vom Porsche Talent Team erhalten eine Wildcard. Nastasja Schunk und Eva Lys, die ebenfalls im Porsche Talent Team gefördert werden, spielen dank einer Wildcard in der Qualifikation. Mit Hilfe einer Top-20-Wildcard gibt Bianca Andreescu (Kanada) ihr Debüt beim Porsche Tennis Grand Prix. Die Gewinnerin der US Open 2019 feiert in Stuttgart nach einer langen Pause und vielen Rückschlägen ihr langersehntes Comeback auf der WTA Tour.



Porsche Taycan GTS Sport Turismo: Traumauto für die Siegerin

Finale gewinnen, einsteigen und den Puls beschleunigen: Der neue Porsche Taycan GTS Sport Turismo ist der Hauptpreis beim Porsche Tennis Grand Prix. Er verkörpert Porsche E-Performance pur, dank seiner bis zu 440 kW (598 PS) Overboost-Leistung bei Nutzung der Launch Control. Die sportliche Silhouette ist ein Blickfang, und in den funktionalen Kofferraum unter der Heckklappe passt mehr als nur eine Tennistasche. Seine neue Besitzerin beeindruckt der Taycan GTS Sport Turismo auch mit seiner Beschleunigung in 3,7 Sekunden von 0-100 km/h mit Launch Control und seiner Reichweite von bis zu 490 Kilometern.



Stuttgarter Ballett und Badminton Final Four

Ein attraktives Rahmenprogramm ist Tradition beim Porsche Tennis Grand Prix. In der neuen Porsche Welt im Foyer der Porsche-Arena können Besucher ganz besondere Porsche-Fahrzeuge bestaunen und erleben. Dazu gibt es Autogrammstunden der Stars sowie Mitmach-Aktionen für Jung und Alt. Beim Porsche Mini Tennis Grand Prix tritt der Nachwuchs in der Altersklasse U9 am Finalwochenende im Public Village an. Ein sportlicher Höhepunkt neben Tennis ist das Final-Four-Turnier im Badminton, bei dem die besten Teams am 22. und 23. April auf Court 1 um die Deutsche Meisterschaft spielen. Ein Genuss für die Sinne verspricht der Auftritt des Stuttgarter Balletts zu werden. Die weltberühmte Compagnie stimmt die Zuschauer auch diesmal wieder mit einer Aufführung auf dem Centre-Court auf das Finale ein.



„Asse für Charity“: Porsche spendet für Kinder aus der Ukraine

Bei der Aktion „Asse für Charity“ spendet Porsche für jedes beim Porsche Tennis Grand Prix geschlagene Ass 100 Euro. Der Spendenbetrag geht zu gleichen Teilen an die Stiftung Agapedia und den Landessportverband Baden-Württemberg. „Mit der traditionellen Charity-Aktion wollen wir soziale Verantwortung als Unternehmen nachhaltig wahrnehmen“, sagt Sebastian Rudolph, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik der Porsche AG. „Wir freuen uns, dass wir damit wohltätige Organisationen unterstützen können. In diesem Jahr liegt unser Fokus auf Projekten für Geflüchtete aus der Ukraine.“



Live-Übertragungen und multimediale Erlebniswelt für Tennisfans

Alle Partien beim Porsche Tennis Grand Prix werden in Deutschland von Eurosport und Tennis Channel sowie von Porsche Tennis TV auf www.porsche-tennis.com live übertragen. Start der Übertragungen ist am Montag um 17 Uhr. Die beiden Halbfinalspiele im Einzel finden am Samstag um 14 Uhr und 16 Uhr statt, das Endspiel beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Tennis Channel zeigt darüber hinaus auch die Qualifikationsspiele sowie alle Matches auf Court 1. Die detaillierten Übertragungszeiten stehen auf www.porsche-tennis.com. International wird der Porsche Tennis Grand Prix in mehr als 100 Ländern zu sehen sein.



Exklusiver Blick hinter die Kulissen

Das Angebot von Porsche Tennis TV auf der Turnierwebsite www.porsche-tennis.com wird durch ein Liveprogramm rund um die Hauptmatches erweitert. Dabei erwarten die Fans auch spannende Zusatzinformationen rund um das Turnier mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen. Zu sehen sind darüber hinaus Interviews mit verschiedenen Gästen sowie unterhaltsame Videos mit den Tennisstars. Bei den Übertragungen können die Zuschauer wieder zwischen vier verschiedenen Kamerapositionen auswählen. Dazu gibt es noch weitere interaktive Mitmachformate für die Community. Ebenso werden alle Trainingseinheiten auf Court 1 und 2 übertragen.



Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für den 45. Porsche Tennis Grand Prix sind beim Easy Ticket Service unter der Telefonnummer 0711 / 2 55 55 55 oder im Internet unter www.easyticket.de erhältlich. Dort gibt es auch Karten für das Final-Four-Turnier um die Deutsche Badminton-Meisterschaft.