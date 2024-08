WTA: Teenagerin Linda Noskova spielt um ersten Titel

Linda Noskova könnte unmittelbar vor den US Open ihren ersten Titel auf der WTA-Tour holen. Im Finale des 500er-Events von Monterrey trifft die 19-Jährige auf Lulu Sun. In Cleveland spielen Beatriz Haddad Maia und McCartney Kessler um den Turniersieg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2024, 07:28 Uhr

© Getty Images Linda Noskova besiegte Emma Navarro in zwei Sätzen

Eines steht bereits vor dem Endspiel des 500er-Events in Monterrey fest: Auf der WTA-Tour wird es in Kürze eine neue Titelträgerin geben. Denn sowohl Linda Noskova als auch Lulu Sun konnten sich bislang noch nicht in die Siegerliste eines Turniers eintragen.

Ihren Platz im Endspiel sicherte sich die erst 19-jährige Noskova mit einem 7:6 (5) und 7:5-Erfolg über die an Position zwei gesetzte Emma Navarro. Bereits zuvor hatte Sun gegen Ekaterina Alexandrova mit 7:5, 3:6 und 7:6 (6) gewonnen und sich damit für das erste Finale ihrer Karriere qualifiziert.

Beim 250er-Turnier in Cleveland kämpfen indes Beatriz Haddad Maia und McCartney Kessler um den Titel. Die topgesetzte Brasilianerin schlug Katerina Siniakova im Halbfinale mit 6:3, 2:6 und 6:2, Kessler besiegte Anastasia Potapova mit 4:6, 6:3 und 6:3.

