WTA Tokio: Qinwen Zheng gewinnt Titel gegen Kenin

Australian-Open-Finalistin Qinwen Zheng ist ihrer Favoritinnenstellung beim WTA-Turnier in Tokio gerecht geworden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 07:18 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng

Die 22-Jährige siegte im Endspiel über Sofia Kenin mit 7:6 (5), 6:3 und zeigte dabei eine starke Leistung. Vor allem bei eigenem Aufschlag ließ sie kaum etwas zu, Kenin kam nur zu einer Breakchance. Zheng feuerte insgesamt 16 Asse auf die Gegenseite.

Der Sieg in Tokio ist ihr dritter Titel in 2024, ihr fünfter insgesamt - in diesem Sommer hatte sie bereits das Olympische Tennisturnier gewonnen. Im Ranking zementiert sie damit ihren siebten Platz.

Überhaupt zeigt sich Zheng im Tennisherbst 2024 in toller Form: Im Rahmen des “Asian-Swing" steht sie bei einer Bilanz von 12 Siegen bei 2 Niederlagen, nach dem Halbfinale beim WTA-1000er-Turnier in Peking und dem Finale beim 1000er-Event in Wuhan.

Für die WTA Finals hat sich Zheng dank iher starken letzten Auftritte auch qualifiziert.