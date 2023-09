WTA Tokio: Sakkari bestätigt Topform, im Halbfinale gegen Pegula

Maria Sakkari steht beim WTA-500-Turnier in Tokio nach einem Zweisatzerfolg über Caroline Garcia im Halbfinale. In diesem trifft sie auf Jessica Pegula.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 11:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Maria Sakkari steht im Tokio-Halbfinale

Maria Sakkari hat ihren Erfolgslauf im Viertelfinale des WTA-500-Events von Tokio fortgesetzt: Die Griechin, die zuletzt das 1000er-Turnier in Guadalajara für sich entschieden hatte, schlug die Französin Caroline Garcia am Freitag souverän mit 6:2 und 6:2 und steht in der japanischen Hauptstadt im Halbfinale.

https://x.com/WTA/status/1707690607571824667?s=20

In diesem trifft Sakkari auf die an Position zwei gesetzte Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin machte in ihrer Viertelfinalbegegnung ebenfalls kurzen Prozess und setzte sich gegen Daria Kasatkina nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit mit 6:1 und 6:0 durch.

https://x.com/WTA/status/1707662478870540410?s=20

Allerdings bekamen die Zuschauer in Tokio am Freitag auch eine große Überraschung zu sehen: Die Weltranglistenzweite Iga Swiatek musste sich Veronika Kudermetova in drei Sätzen geschlagen geben.

Das Einzel-Tableau in Tokio