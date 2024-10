WTA Tokio: Turnierfavoritin Zhang startet langsam - aber erfolgreich

Olympiasiegerin Qinwen Zheng ist beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio in das Viertelfinale eingezogen, wo sie morgen auf Leylah Fernandez trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 16:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Qinwen Zheng spielt morgen in Tokio gegen Leylah Fernandez

Die Euphorie um Qinwen Zheng nimmt in Tokio naturgemäß nicht dieselben Ausmaße an wie bei den chinesischen Turnieren in Peking und Wuhan an. Aber in der japanischen Hauptstadt ist man wohl dennoch froh, dass die Olympiasiegerin von Paris dem letzten 500er-Turnier der WTA-Tour in der Saison 2024 ein wenig, nein, viel Glanz verleiht. Schön auch, dass Zheng nach wie vor im Wettbewerb ist. Wenn auch auf Kosten einer Lokalmatadorin: Denn Zheng zog mit einem 7:5 und 6:0 gegen Moyuka Uchiyama in das Viertelfinale ein.

Dort geht es morgen gegen Leylah Fernandez. Die Kanadierin hat bereits gestern gegen Varvara Gracheva in drei Sätzen gewonnen.

Ganz gut läuft es auch mal wieder für Sofia Kenin. Die Australian Open-Siegerin von 2020 schlug im Einzel im Achtelfinale Clara Tauson in einem Thriller im Tiebreak des dritten Satzes. Im Doppel zog die Amerikanerin mit Landsfrau Bethanie Mattek-Sands schon ins Halbfinale ein, wo sdie beiden auf Laura Siegemund und Partnerin Ena Shibahara treffen. Im Einzel bekommt es Kenin mit Daria Kasatkina zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio