WTA Tokio: Veronika Kudermetova gewinnt Finale gegen Jessica Pegula

Die Russin Veronika Kudermetova holte beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio mit einem Zweisatz-Erfolg über die US-Amerikanerin Jessica Pegula den Titel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 07:48 Uhr

© Getty Images Veronika Kudermetova holte beim WTA-Tour-500-Turnier in Tokio ihren zweiten Karrieretitel

Veronika Kudermetova hat auf der WTA-Tour den zweiten Titel ihrer Karriere eingefahren: Die Russin setzte sich im Endspiel der WTA-Tour-Hartplatzveranstaltung in Tokio nach 1:24 Stunden mit 7:5, 6:1 gegen die an zwei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula durch. Die aktuell Weltranglisten-19. hatte im Viertelfinale bereits die Nummer eins des Turniers, Iga Swiatek aus Polen, in drei Sätzen aus dem Wettbewerb genommen.

Kudermetova beendete mit dem Sieg gegen Pegula auch eine Endspiel-Niederlagenserie. Die letzten vier Finals auf der Tour (2022: Melbourne, Dubai, Istanbul; 2023: s'Hertogenbosch) musste die 26-Jährige jeweils verloren geben. Ihren ersten Titel auf der großen Damentour sicherte sich die Ostslawin 2021 beim 500er-Sandplatz-Turnier in Charleston.

Für Pegula war es hingegen die fünfte Niederlage in ihrem achten Karriereendspiel. Die 29-Jährige konnte dieses Jahr die Canadian Open in Montreal mit einem lockeren 6:1,-6:0-Erfolg über die Russin Liudmila Samsonova holen. Kudermetova und Pegula waren dieses Jahr in Madrid zum ersten gegeneinander angetreten. Auch dort verließ die Dame aus der autonomen Republik Tatarstan als Siegerin den Platz.

