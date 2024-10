WTA Tokio: Zheng im Endspiel von Kenin gefordert

Olympiasiegerin Qinwen Zheng und Sofia Kenin bestreiten das Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 14:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Qinwen Zheng steht in Tokio im Endspiel

Deo ohnehin schon gute Saison von Qinwen Zheng könnte am morgigen Sonntag noch ein bisschen besser werden. Denn Zheng trifft da im Endspiel des WTA-Tour-500-Turniers in Tokio auf Sofia Kenin. Die US-Amerikanerin hatte am Samstag den Auftakt gemacht, bezwang im ersten Halbfinale Katie Boulter mit 6:4 und 6:4.

Zheng legte danach gegen Diana Shanider nach. Die Olympiasiegerin von Paris gewann mit 7:6 (5) und 6:3 und könnte in Tokio ihren vierten Titel auf der WTA-Tour feiern. In dieser Saison, die mit dem Finaleinzug bei den Australian Open begann, hat Zheng schon das Championat in Palermo geholt. Zum zweiten Mal nach 2023.

Sofia Kenin steht schon bei fünf Turniersiegen auf der Tour. Der größte kam 2020 bei den Australian Open, wo die mittlerweile 25-jährige im Endspiel gegen Garbine Muguruza gewinnen konnte.