WTA Toronto: Finale! Beatriz Haddad Maia reitet weiter auf der Erfolgswelle

Beatriz Haddad Maia ist mit einem Erfolg gegen Karolina Pliskova in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Endspiels von Toronto eingezogen. Dort trifft die Brasilianerin auf Simona Halep.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 07:51 Uhr

© Getty Images Beatriz Haddad Maia steht vor ihrem größten Karriere-Triumph

In der unklaren Gemengelage vor dem Wimbledon-Turnier 2022 ist auch der Name Beatriz Haddad Maia öfter genannt worden, wenn es darum ging, auf die spätere Turniersiegerin zu tippen. Mit Recht. Denn die 26-jährige Brasilianerin hatte davor in Nottingham und Birmingham zwei Turniere gewonnen, in Eastbourne auch noch die Vorschlussrunde erreicht. Dass in Wimbledon schon in Runde eins das Aus gegen Kaja Juvan kam, wird nicht nur Haddad Maia enttäuscht haben. Sondern auch viele brasilianische Tennisfans, die sich nach den Zeiten des großen Gustavo Kuerten zurücksehnen.

Nun steht Beatriz Haddad Maia kurz vor ihrem größten Karriere-Triumph. Denn nach dem 6:4 und 7:6 (7) gegen Karolina Pliskova geht es am heutigen Sonntag in Toronto um den Titel beim WTA-Tour-1000-Turnier in Toronto. Als Gegnerin wartet mit Simona Halep eine Frau, die das Turnier in Kanada schon zwei Mal für sich entscheiden konnte. Wenn auch jeweils in Montreal. Halep gewann ihr Halbfinale gegen Jessica Pegula aus den USA mit 2:6, 6:3 und 6:4.

Wiewohl die Rumänin als Favoritin in die Partie geht, wird sich Haddad Maia gerne an die letzte Begegnung mit Halep erinnern: Die fand nämlich im Halbfinale von Birmingham statt, die Brasilianerin konnte sich in drei Sätzen behaupten.

