WTA Toronto: Halep überrollt Vekic, Serena weiter, Rybakina müht sich

Simona Halep, Serena Williams und Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina haben die zweite Runde beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.08.2022, 20:32 Uhr

© Getty Images Simona Halep hat in Toronto einen Blitzstart hingelegt

Da hat sich Simona Halep nicht lange mit Donna Vekic aufgehalten: Lediglich 61 Minuten stand die Wimbledon-Siegerin von 2019 auf dem Court, ließ ihrer kroatischen Gegnerin beim 6:0 und 6:2 keine Chance. Halep startet in Toronto an Position 15 gesetzt, als nächste Gegnerin wartet entweder Zhang Shuai oder Christina Bucsa.

Die aktuelle Wimbledon-Siegerin hatte da schon mehr Probleme: Elena Rybakina, die Halep in der Vorschlussrunde in London besiegt hatte, gewann gegen Marie Bouzkova in einem dreistündigen Match mit 7:5, 6:7 (3) und 6:1. Rybakina, in Toronto ungesetzt (in Wimbledon wurden in diesem Jahr bekanntlich keine Punkte vergeben), spielt nun entweder gegen Madison Brengle oder Cori Gauff.

Serena Williams schließlich hatte am Montag ebenfalls ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen: Die 23-malige Major-Siegerin gewann gegen Nuria Parrizas Diaz mit 6:3 und 6:4. Und könnte nun gegen Belinda Bencic drankommen. Für Williams war es der erste Sieg seit ihrem Comeback.

