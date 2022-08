WTA Toronto: Simona Halep holt nach Durststrecke wieder großen Titel

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Simona Halep holt sich mit einem Dreisatz-Erfolg über die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia den Turniersieg beim WTA-Tour-1000-Event in Toronto.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 22:26 Uhr

© Getty Images Simona Halep holt sich in Toronto ihren zweiten Saisontitel auf der WTA-Tour

Simona Halep ist wieder groß da: Die Rumänin holte sich den Titel bei der WTA-Tour-1000-Veranstaltung in Toronto. In einem 2:16 Stunden dauernden Endspiel bezwang die Ex-Weltranglisten-Erste die aufstrebende Brasilianerin Beatriz Haddad Maia mit 6:3, 2:6, 6:3. Halep hatte zu Beginn des Jahres den Titel beim 250er-Event in Melbourne eingefahren. Der letzte Erfolg bei einem Turnier höherer Stufe gelang der 30-Jährigen im September 2020 beim Sandplatz-Turnier in Rom, als sie im Finale von einer Aufgabe der Tschechin Karolina Pliskova profitierte.

Halep darf sich auch über ihren bereits dritten vollen Erfolg beim 1000er-Turnier in Kanada freuen. Sie hatte die hochdotierte Veranstaltung, die jährlich die Austragungsorte in Montreal und Toronto wechselt, bereits in den Jahren 2016 und 2018 für sich entscheiden können. Insgesamt war es für die Südosteuropäerin der neunte Erfolg bei einer Veranstaltung der höchsten WTA-Tour-Kategorie.

Karrierebestleistung für Haddad Maia

Auch die Weltrangliste wird Halep wieder deutlich nach oben klettern. Die aktuell Weltranglisten-15. wird sich um ganze neuen Ränge auf Platz sechs im WTA-Ranking verbessern.

Aber auch für die erst 24-jährige Haddad Maia war das Erreichen des Endspiels eine stark einzuordnende Leistung, besiegte sie doch auf dem Weg ins Finale etwa die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek oder die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die Südamerikanerin wird sich ab morgen auf Weltranglisten-Position 16 wiederfinden und damit eine deutliches Career High hinlegen.

