WTA Toronto: Taylor Townsend überrascht Ostapenko

Taylor Townsend steht nach einem Sieg über Jelena Ostapenko im Viertelfinale des WTA-1000er-Turniers im kanadischen Toronto. Auch Jessica Pegula ist weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 09:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Taylor Townsend

Townsend besiegte die in 2024 so starke Jelena Ostapenko mit 6:2, 6:1 und steht damit erstmals in einem Viertelfinale im Einzel auf der WTA-Tour.

Und das als Lucky Loserin: Denn die US-Amerikanerin hatte in der Qualifikation bereits verloren, rutschte aber dann doch noch ins Feld.

Nach einem verrückten Tag, wie sie anschließend konstatierte. “Wir waren für ‘nicht vor 12.30 Uhr’ angesetzt. Ich bin um 12.24 Uhr hier angekommen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Vielleicht, weil ich nicht nachgedacht habe, sondern einfach gespielt habe." Sie habe sich nicht eingespielt, nicht aufgewärmt und gerade mal zwei kurze Sprints auf dem Ergometer hingelegt. “Und dann ging's los.”

Ebenfalls weiter ist die an drei gesetzte Jessica Pegula nach einem 6:2, 6:4 gegen Ashlyn Krueger.

Sie habe bei den Windverhältnissen versucht, nicht zu viel Risiko zu gehen und etwas zu mischen, mit dem Slice. “Es war interessant unter diesen Bedingungen.”

Pegula fabrizierte dabei dennoch 30 Fehler ohne Not, bei Gegnerin Krueger waren es 40.

Zum Einzel-Draw in Toronto