WTA-Tour: Petkovic und Friedsam mit Auftaktsiegen

Andrea Petkovic und Anna-Lena Friedsam sind gut in die WTA-Events in Nur-Sultan und Chicago diese Woche gestartet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.09.2021, 19:50 Uhr

Anna-Lena Friedsam ist gut ins WTA-Event von Nur-Sultan gestartet

Andrea Petkovic hat ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Chicago gewonnen. Die 34-jährige Darmstädterin setzte sich gegen Olga Goworzowa (Belarus) locker mit 6:2, 6:2 durch und zog in die zweite Runde des Hartplatz-Turniers ein. Dort wartet die Amerikanerin Jessica Pegula (Nr. 9).

Anna-Lena Friedsam erreichte derweil das Achtelfinale in Nur-Sultan/Kasachstan. Die 27-Jährige aus Neuwied setzte sich zum Auftakt in der Halle gegen die Australierin Arina Rodionova nach 2:05 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft die 27-Jährige auf die an Nummer zwei gesetzte Belgierin Alison van Uytvanck.