WTA-Turnier in Nürnberg gibt Lizenz ab

Aus für das WTA-Turnier in Nürnberg: Das Frauentennis-Event wird es nach sieben Jahren nicht mehr in Franken geben. Die Matchmaker Event GmbH hat ihre Lizenz für das zuletzt in der Woche vor den French Open ausgetragene Turnier abgegeben.

09.01.2020

"Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und bis zur letzten Minute versucht, das Turnier in Nürnberg zu halten", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors Nürnberger Versicherungen gaben wirtschaftliche Gründe letztlich den Ausschlag für die laut Reichel "alternativlose Entscheidung".

Der neue Lizenzinhaber werde zu gegebener Zeit darüber informieren, wo der Wettbewerb in Zukunft stattfinden wird, hieß es weiter in einer Pressemitteilung. Letzte Siegerin des Turniers wurde die Kasachin Yulia Putintseva, die im vergangenen Mai triumphierte.

"Wir haben alle wirklich viel Energie und Liebe in dieses Turnier gesteckt und können stolz darauf sein, was wir in Nürnberg gemeinsam erreicht haben“, ergänzte Reichel.

Als einzige deutsche Spielerin stand Andrea Petkovic 2013 im Finale von Nürnberg. Damals wurde sie von Simona Halep bezwungen. Ein Jahr später besiegte Eugenie Bouchard im Finale Karolina Pliskova und holte ihren bis dato letzten Einzel-Titel.