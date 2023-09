WTA: Vekic und Martic mit Auftaktniederlagen, Korpatsch siegreich

Donna Vekic hat beim WTA-Turnier in Tokio erneut eine Erstrundenniederlage kassiert. Für Tamara Korpatsch lief es dagegen erfolgreich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2023, 18:48 Uhr

© Getty Images Donna Vekic sucht aktuell nach ihrer Form.

Deutlich verlor die Kroatin Donna Vekic mit 1:6, 1:6 gegen Anastasia Pavlyuchenkova nach 75 Minuten Spielzeit. Die 20. im WTA-Ranking kassierte damit die vierte Auftaktpleite in den letzten fünf Turnieren und sucht weiterhin nach der Form. Bei den US Open verlor Vekic in der ersten Runde gegen die Qualifikantin Sachia Vickery.

Auch Landsfrau Petra Martic verlor überraschend gegen die Wildcard-Inhaberin Misaka Doi 5:7, 2:6. Doi, die aktuell Platz 331 im WTA-Ranking belegt, trifft nun auf Maria Sakkari, die in der ersten Runde als eine der topgesetzten Spielerinnen ein Freilos erhielt.

Tamara Korpatsch mit Erstrundenerfolg

Für Tamara Korpatsch lief es in der ersten Runde beim 250er-Event in chinesischen Ningbo hingegen erfolgreich. Gegen die Britin Jodie Burrage siegte Korpatsch 6:2, 7:6(1) und bekommt in der nächsten Runde mit der topgesetzten Ons Jabeur eine große Aufgabe vorgesetzt. Für Korpatsch ist es das erste Kräftemessen mit der Wimbledon-Finalistin, die zum Auftakt die Französin Diane Parry in zwei Sätzen bezwingen konnte.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Ningbo

Hier das komplette Einzel-Tableau in Tokio