WTA: Was macht eigentlich Simona Halep?

Simona Halep hat in Miami ihr Comeback gegeben. Seitdem hat man aber wenig von der zweimaligen Major-Siegerin gehört. Was ist da los?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 20:25 Uhr

© Getty Images Simona Halep bei ihrem bislang letzten Auftritt in Miami

Mehr als eineinhalb Jahre musste Simona Halep nach den US Open 2022 aufgrund einer Dopingsperre pausieren, diese wurde com Internationalen Sportgerichtshof CAS dann reduziert. Der Weg war eigentlich bei für ein Comeback. Und in Miami ging Halep tatsächlich mit einer Wildcard an den Start - unterlag aber in Runde eins Paula Badosa in drei Sätzen.

Danach nahm die Rumänin sich noch einmal Zeit, um besser in Form zu kommen, kehrte beim WTA-125-Turnier in Paris zurück, wo sie allerdings schon in Runde eins im zweiten Satz gegen die US-Amerikanerin Mccartney Kessler aufgeben musste. Seitdem ist es still geworden um Halep, auch bei der Vergabe der Wildcards für Wimbledon spielte die Siegerin von 2019 keine Rolle (während etwa Caroline Wozniacki und Angelique Kerber sehr wohl eine bekamen).

Halep möchte nicht mit Schmerzen trainieren

Nun hat sich Halep bei Instagram gemeldet. Und das Update lässt Optimismus vermissen. „Es sind nicht die besten Nachrichten, aber ich wollte sie dennoch teilen“, schreibt Simona Halep also. „Seit ein paar Monaten kämpfe ich mit einer Knieverletzung. Es ist eine Verletzung, die ich noch nie hatte und mit der scher umzugehen ist, weil der Schmerz anhält.“

Und weiter: „Es war eine sehr schwierige Zeit für mich, emotional und mental, und dann auch noch physische Probleme zu haben, hilft nicht. Ich habe mich dafür entschieden, mir die Zeit zu nehmen, mich ordentlich auszukurieren anstatt mit Schmerzen zu trainieren.“

Als mögliches nächstes Turnier peilt Halep die US Open an. Auch dort würde sie natürlich eine Wildcard benötigen - denn in der WTA-Weltrangliste liegt sie nur noch auf Position 1.127.