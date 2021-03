WTA-Weltrangliste: Gauff mit Karriere-Hoch, Barty führt vor Osaka

Ashleigh Barty führt die WTA-Weltrangliste weiterhin vor Naomi Osaka und Simona Halep an. Ein neues Karriere-Hoch hat die mittlerweile 17-jährige Cori Gauff erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 11:58 Uhr

© Getty Images Cori Gauff nähert sich den Top 30 an

Viel fehlt nicht mehr, dann wird Cori Gauff bei einem Grand-Slam-Turnier in die Gesetztenliste mit aufgenommen werden. Denn mit ihrem Einzug in das Viertelfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Dubai hat die US-Amerikanerin, die vor wenigen Tagen ihren 17. Geburtstag feierte, ein neues Karriere-Hoch in der WTA-Weltrangliste erreicht. Gauff liegt nun auf Position 35. Zwei Plätze hinter ihrer Landsfrau Jessica Pegula, die ebenfalls eine neue persönliche Bestmarke gesetzt hat.

Garbine Muguruza, die in Dubai den Titel geholt hat, machte indes immerhin drei Plätze gut. Die Spanierin wird aktuell an Position 13 geführt. Ganz vorne hat sich nichts verändert, Ashleigh Barty führt weiterhin vor Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka und Simona Halep.

Den größten Sprung der Woche hat Barbora Krejcikova mit ihrem Einzug in das Endspiel von Dubai geschafft. Die Tschechin verbesserte sich um 25 Ränge, liegt nun auf Position 38. Sara Sorribes Tormo, Siegerin in Guadalajara, machte 14 Plätze gut, ist aktuell die Nummer 57 der Welt.

Beste Deutsche ist nach wie vor Angelique Kerber auf Platz 26. Österreichs Nummer eins, Barbara Haas, liegt an der 152. Stelle der Rankings.

Hier die aktuelle WTA-Weltrangliste