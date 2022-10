WTA-Weltrangliste: Iga Swiatek baut Vorsprung aus, Angelique Kerber fällt aus Top 100

Während Iga Swiatek weiterhin völlig ungefährdet an der Spitze der WTA-Weltrangliste thront, liegt Angelique Kerber erstmals seit August 2011 außerhalb der Top 100.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2022, 13:42 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek surft weiterhin auf der Erfolgswelle

Dass Iga Swiatek derzeit in einer eigenen Liga spielt, zeigt sich auch bei einem Blick auf die WTA-Weltrangliste. Die Polin, die am Sonntag (Ortszeit) in San Diego bereits ihren achten Saisontitel holte, baute ihren Vorsprung im Ranking abermals aus und liegt nun bereits 6280 Zähler vor ihrer ersten Verfolgerin Ons Jabeur.

Komplettiert werden die Top drei auch in dieser Woche von Anett Kontaveit, dahinter gab es kleine Veränderungen. Da Paula Badosa ihre Punkte des Vorjahrestriumphs in Indian Wells verlor, fiel die Spanierin auf Position acht zurück. Nutznießerinnen sind Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Maria Sakkari und Coco Gauff, die sich allesamt um einen Platz verbesserten.

Enormer Rückfall für Kerber

Einen großen Sprung nach vorne machte Donna Vekic, die dank ihres Finaleinzugs in San Diego 30 Plätze gutmachte und nun unmittelbar hinter der Weltranglisten-46. Naomi Osaka liegt. Einen großen Rückfall musste unterdessen Angelique Kerber hinnehmen: Die Deutsche rutschte um 35 Positionen zurück und rangiert nun auf Platz 107. Die 34-Jährige, die vor der Geburt ihres erstes Kindes steht, liegt somit erstmals seit August 2011 außerhalb der Top 100.

Äußerst spannend gestaltet sich der Race zu den WTA Finals. Mit Swiatek, Jabeur und Pegula haben erst drei Spielerinnen ihre Tickets für das Jahresabschlussturnier in Fort Worth in der Tasche. Die fünf verbleibenden Plätze werden in dieser Woche beim WTA-1000-Turnier in Guadalajara ausgespielt. Aus derzeitiger Sicht würden Gauff, Sabalenka, Caroline Garcia, Daria Kasatkina und Veronika Kudermetova das Teilnehmerfeld ergänzen.

