WTA-Weltrangliste: Iga Swiatek erstmals in Top Ten, Cori Gauff feiert Top-30-Debüt

Tolle Nachrichten für zwei Youngsters der WTA-Szene: Während Iga Swiatek nach ihrem Triumph in Rom erstmals zu den zehn besten Tennisspielerinnen der Welt gehört, feiert Cori Gauff in dieser Woche ihr Top-30-Debüt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 13:54 Uhr

Anders als bei den Herren zahlte sich der Turniersieg in Rom bei den Damen auch in der Weltrangliste so richtig aus: Denn Iga Swiatek, die im Finale gegen Karolina Pliskova kein einziges Game abgab, machte gleich sechs Plätze gut und liegt in den WTA-Charts auf Platz neun nun zum ersten Mal in ihrer Karriere in den Top Ten. Vor ihr passierte nichts, nach wie vor führt Ashleigh Barty das Ranking vor Naomi Osaka und Simona Halep an.

Neben Swiatek durfte sich auch ihre Halbfinalgegnerin in der italienischen Hauptstadt über ein neues Karrierehoch freuen. Die erst 17-jährige Cori Gauff verbesserte sich um fünf Positionen und rangiert nun auf Platz 30. Vor der US-Amerikanerin verzeichneten auch Maria Sakkari (18.), Karolina Muchova (19.) und Jessica Pegula (28.) neue persönliche Bestmarken.

Kerber unverändert auf Position 26

Eine neue persönliche Bestmarke ist für Angelique Kerber angesichts ihrer Vergangenheit als Weltranglistenerste in ihrer Karriere nicht mehr möglich, allerdings scheint die deutsche Nummer eins ohnedies weit von ihrer Topform entfernt zu sein. In der Weltrangliste wird die 33-Jährige auf Position 26 geführt, im Race to Shenzhen, das nur die Leistungen der aktuellen Saison widerspiegelt, hinkt sie mit Platz 41 noch weiter hinterher.

Auf bestem Wege zum Saisonfinale der acht besten Spielerinnen befinden sich derzeit indes Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka (neue Nummer zwei) und Naomi Osaka. Das restliche Quintett, das aus derzeitiger Sicht in China aufschlagen dürfte, besteht aus Garbine Muguruza, Iga Swiatek, Jennifer Brady, Elise Mertens und Veronika Kudermetova.

