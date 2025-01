WTA Weltrangliste: Keys erreicht Höchstwert, deutsche Spielerinnen im Aufwind

Natürlich ist Madison Keys auch eine der großen Gewinnerinnen bei der Veröffentlichung der neuen WTA Weltrangliste. Doch auch die deutschen Spielerinnen lassen nach dem ersten Grand Slam des Jahres aufhorchen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2025, 15:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Madison Keys steht nach den Australian Open in der Weltrangliste wieder auf Rang sieben.

Madison Keys kehrt nach ihrem Triumphzug von Melbourne in die Top Ten zurück und stellt damit ihren Karrierehöchstwert von 2017 ein. Auf den ersten vier Plätzen bleibt hingegen alles unverändert. Aryna Sabalenka führt die Weltrangliste vor Iga Swiatek, Coco Gauff und Jasmine Paolini an. Elena Rybakina schiebt sich um zwei Plätze auf Rang fünf vor Jessica Pegula. Qinwen Zheng rutscht dafür von dem sechsten auf den neunten Platz ab.

Einen hohen Verlust an Plätzen muss Dayana Yastremska hinnehmen, die um 39 Ränge auf den 72. Platz zurückfällt. Grund dafür sind die wegfallenden Punkte des letztjährigen Halbfinals beim Grand Slam in Down Under. In diesem Jahr war bereits in der dritten Runde Endstation für die Ukrainerin.

Deutsche Spielerinnen machen allesamt Plätze gut

In Kletterlaune sind dafür nach den Australian Open die deutschen Spielerinnen. Dabei hat Tatjana Maria gar nicht dort viele Punkte sammeln können, sondern am vergangenen Wochenende ein hochdotiertes ITF-Turnier in Indien gewonnen, das für einen Sprung um 17 Plätze auf Rang 73 sorgt.

17 Plätze macht auch Laura Siegemund gut, die sich auf Platz 80 direkt hinter Jule Niemeier einreiht. 14 Ränge geht es für die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 nach oben.

Eva Lys springt nach ihrem Erfolgslauf bei den Australien Open erstmals unter die hundert besten Spielerinnen. Rang 91 lautet das neue Karrierehoch nach dem sensationellen Achtelfinaleinzug.