WTA-Weltrangliste: Muguruza überholt Halep, Krejcikova mit neuem Karrierehoch

Bei den Damen tat sich in der Weltrangliste auf den vordersten Positionen im Vergleich zur Vorwoche nicht allzu viel. In den Top Ten tauschten lediglich Garbine Muguruza und Simona Halep die Plätze. Dahinter durfte sich Barbora Krejcikova über eine neue persönliche Bestmarke freuen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.07.2021, 18:52 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova darf sich über ein neues Karrierehoch freuen

Wie bei den Herren tat sich in der vergangenen Woche auch in der Damen-Weltrangliste relativ wenig: Nach wie vor führt Ashleigh Barty das Ranking vor Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin und Bianca Andreescu an. Dahinter folgen Elina Monfils, Karolina Pliskova und Iga Swiatek. Platz neun hat nun Garbine Muguruza inne. Die Spaniern überholte die immer noch verletzte Simona Halep.

Auf Platz elf rangiert French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova, die sich dank des Triumphes in Prag um zwei Positionen verbesserte. Neben der Tschechin verzeichneten in den Top 100 auch Tamara Zidansek (37.), Liudmila Samsonova (54.), Tereza Martincova (67.), Anhelina Kalinina (80.) und Clara Burel (98.) neue persönliche Bestmarken.

Kerber unverändert auf Platz 22

Die Deutsche Angelique Kerber liegt indes unverändert auf Platz 22, im Race to Shenzhen fehlen der dreifachen Grand-Slam-Siegerin zehn Positionen auf einen Platz beim Jahresabschlussfinale der acht besten Spielerinnen. Angeführt wird auch diese Wertung von Barty, neue Zweite ist nun Krejcikova.

Komplettiert wird das Feld aus derzeitiger Sicht von Sabalenka, Swiatek, Pliskova, Osaka, Muguruza und Anastasia Pavlyuchenkova.

