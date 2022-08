WTA-Weltrangliste: Paula Badosa überholt Maria Sakkari, Daria Kasatkina kehrt in Top Ten zurück

Mit Paula Badosa gibt es bei den Damen eine neue Nummer drei der Welt. Unterdessen kehrte Daria Kasatkina nach über drei Jahren in die Top Ten zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2022, 15:59 Uhr

© Getty Images Paula Badosa liegt nun auf Position drei

Nichts Neues an der Spitze der Damen-Weltrangliste: Die amtierende French-Open-Siegerin Iga Swiatek liegt - nicht zuletzt dank ihrer 37 Spiele andauernden Siegesserie im Frühjahr - weiterhin mit fast 4000 Zählern Vorsprung in Führung, erste Verfolgerin der 21-jährigen Polin ist Anett Kontaveit.

Position drei wird mit Paula Badosa nun von einer anderen Spielerin als in der Vorwoche bekleidet. Die 24-Jährige ließ Maria Sakkari hinter sich und komplettiert das aktuelle Podium. Kurios: Sowohl Badosa als auch Sakkari halten bei 4190 Punkten, da die Spanierin in den vergangenen 52 Wochen bei Grand Slams, WTA-1000-Turnieren und den WTA Finals insgesamt mehr Zähler holte, wird sie in der Weltrangliste vor der Griechin geführt.

Collins fällt zurück

Daria Kasatkina kehrte nach ihrem Triumph in San Jose indes in die Top Ten zurück und belegt aktuell den neunten Rang. Die Russin, die zuletzt am 27. Januar 2019 zu den zehn besten Tennisspielerinnen der Welt zählte, machte drei Plätze gut und liegt nun unmittelbar vor US-Open-Sigerin Emma Raducanu. Danielle Collins, die ihren Titel in San Jose aufgrund einer Nackenverletzung nicht verteidigen konnte, rutschte um acht Positionen auf Rang 17 ab.

Beste Deutsche ist weiterhin Angelique Kerber, die auf Rang 32 liegend jedoch noch um ihre Setzung bei den US Open bangen muss. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria verbesserte sich um einen Platz und belegt derzeit Position 100.

