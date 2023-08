WTA-Weltrangliste: Swiatek überholt Wozniacki in Sachen Top 10, Grabher macht 9 Plätze gut

Iga Swiatek macht Punkte gut, allerdings gibt's nur wenig Bewegung in der Spitze. Julia Grabher hat dank ihres ITF-Turniersiegs ihr Career-High eingestellt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 12:36 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek hatte zwar im Halbfinale von Montréal verloren, aber dennoch besser abgeschnitten als im Vorjahr in Toronto. 240 Punkte also gibt's obendrauf, sodass sie nun bei 9.730 Zählern steht. Und damit den Vorsprung auf Aryna Sabalenka mit 8.746 Punkten vergrößert.

Sie geht zudem in ihre 72. Woche auf Platz 1 der Welt, hat damit Caroline Wozniacki (insgesamt 71 Wochen) überholt und steht so alleine auf Platz 10 in der Allzeit-Bestenliste. Bis zur Rekordfrau ist es allerdings noch ein weiter Weg: Steffi Graf stand insgesamt 377 Wochen ganz oben!

Pegula bleibt auf Platz 3

Monréal-Siegerin Jessica Pegula steht mit 6.030 Zählern mit einigem Abstand auf Platz 3, vor Elena Rybakina.

Generell gibt es in den Top 10 in dieser Woche keine Bewegung.

Dahinter schon: Montréal-Finalistin Liudmila Samsonova macht sechs Plätze gut und ist auf Platz 12 notiert, Danielle Collins schiebt sich dank ihres Viertelfinaleinzugs um 14 Plätze vor auf Rang 34. Neue Career-Highs feiern Alycia Parks (Platz 40), Xinyu Wang (Platz 57) und Katie Boulter (Platz 60).

Julia Grabher wieder auf Platz 54

Und ein "altes" Career-High hat Julia Grabher wieder inne. Sie hat am Wochenende das ITF-Turnier in Gran Canaria gewonnen, neun Plätze geht's nach oben auf Rang 54. Dort stand die Österreicherin erstmals am 26. Juni in diesem Jahr.

Hinter Grabher sind Sinja Kraus (Platz 213) und Tamira Paszek (Platz 330) als beste Österreicherinnen unter den Top 500 notiert.

In Deutschland ist Tatjana Maria die Nummer 1 (Platz 58), vor Tamara Korpatsch (Platz 78), Anna-Lena Friedsam (Platz 89) und Jule Niemeier (Platz 91).

Hier geht's zur aktuellen WTA-Weltrangliste