WTA Wuhan: Erster „Sister Act“ im Hause Andreeva - Erika schlägt Mirra

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Wuhan hat sich Erika Andreeva im Duell mit Schwester Mirra erstaunlich glatt mit 6:3 und 6:1 durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 18:46 Uhr

© Getty Images Erika Andreeva hat in Wuhan ihre Schwester Mirra glatt besiegt

Zwar hat es auch unter den Schwestern Maleeva in den 1980er-Jahren hier und da einen „Sister Act“ gegeben, so richtig populär haben das Duell unter Schwestern aber Serena und Venus Williams gemacht. Weil es zwischen den beiden halt auch oft um die ganz großen Titel ging. Davon sind Mirra und Erika Andreeva noch ein Stück weit entfernt. Aber eine Begegnung in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Wuhan ist ja kein schlechter Anfang.

Dass sich Erika gegen die an Position 16 gesetzte Mirra durchsetzen würde, war dann allerdings nicht zu erwarten. Schon gar nicht in der Deutlichkeit eines 6:3 und 6:1. Aber die ältere Sis hat am Mittwoch in Wuhan den deutlich besseren Tag erwischt. Und darf sich nun im Achtelfinale mit der Nummer drei des Turniers, Jasmin Paolini, messen.

Sabalenka souverän, Krejcikova und Navarro scheitern

Auch in den anderen Partien des Tages lief nicht alles nach Papierform: So gewann Hailey Baptiste aus den USA gegen Wimbledon-Siegerin Barbora Krejcikova. Und die Polin Magdalena Frech setzte sich gegen US-Open-Halbfinalistin Emma Navarro mit 6:4, 3:6 und 6:3 durch.

Keine Probleme hatte dagegen Turnierfavoritin Aryna Sabalenka, die gegen Katerina Siniakova mit 6:4 und 6:4 siegreich blieb. Sabalenka spielt im Achtelfinale gegen Yulia Putintseva.

