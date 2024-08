Wu Yibing gibt Comeback bei Challenger in China

Nach langer Verletzungspause startet der ehemalige Weltranglisten-54. Wu Yibing in dieser Woche auf heimischem Boden beim ATP-50er-Challenger-Turnier im chinesischen Jinan einen erneuten Comeback-Versuch.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 22:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach langer Leidenszeit startet Wu Yibing auf Challenger-Ebene einen erneuten Comeback-Versuch

Eigentlich verlief die Karriere des Chinesen Wu Yibing zu Beginn seiner Profilaufbahn fast wie aus dem Bilderbuch. Als Junior konnte er sich 2017 bei den US Open den Titel im Einzel und Doppel sichern und kletterte damit auf Platz 1 in der Jugend-Weltrangliste.

Auch im Herrenbereich ließen die ersten großen Erfolge nicht lange auf sich warten. Im Februar 2023 besiegte er im Finale des ATP-Turniers in Dallas den US-Amerikaner John Isner und war damit der erste Chinese in der Open Era, der auf dieser Ebene einen Titelgewinn feiern durfte. Auch der Einzug in die Top 100 der Weltrangliste war nur eine Frage der Zeit, wo er sich im Mai 2023 mit Rang 54 auf seinem Karrierehoch einfand. Große Aufmerksamkeit erzielte er auch, als er beim UTS-Turnier in Los Angeles im Endspiel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz einen 0:2-Rückstand noch drehen und sich damit den Titel beim globalen Show-Event sichern konnte.

Die Schattenseiten lernte der 24-jährige dann im Herbst 2023 bei den Asien-Spielen kennen. Dort verletzte er sich am linken Bein und musste sich anschließend operieren lassen. Im April diesen Jahres wagte er ein erstes Comeback beim ATP-Turnier in Houston, wo er sich nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde des Hauptfelds dem Australier Jordan Thompson in zwei Sätzen beugen musste. Seitdem ward der Chinese nicht mehr auf der Tour gesehen.

Für diese Woche tauchte nun sein Name auf der Meldeliste des ATP-50-Challengers im chinesischen Jinan auf, für das er vom Veranstalter eine Wildcard für das Hauptfeld erhielt. Immerhin scheint sein Antreten wirklich unmittelbar bevorzustehen, da er bereits im Draw ausgelost ist und dabei zum Auftakt auf den Griechen Stefanos Sakellaridis treffen wird. Nach dieser langen Leidenszeit bleibt dem Spieler aus Hangzhou nur zu wünschen, dass sein Comeback mit diesem Turnier nachhaltiger ausfällt.

Hier das Einzel-Tableau aus Jinan