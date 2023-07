UTS: Yibing Wu triumphiert in Los Angeles

Der Chinese Yibing Wu drehte im Finale des „Universal Tennis Showdown“ ein verloren geglaubtes Match gegen Lokalmatador Taylor Fritz und holte sich den Titel in Los Angeles beim ersten Event der Turnierserie 2023.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 20:54 Uhr

© Getty Images Yibing Wu siegte zum Auftakt der UTS-Serie in Los Angeles.

Nach drei Jahren kehrt die von Patrick Morutatoglou initiierte UTS-Serie wieder zurück und machte zu Beginn Station im kalifornischen Los Angeles. Bei dem speziellen Format steht nicht nur der Sport, sondern auch der absolute Entertainment-Faktor im Vordergrund.

Bereits im ersten Semifinale kamen die zahlreichen Zuschauer voll auf ihre Kosten. Der US-Amerikaner Taylor Fritz mit seinem obligatorischen Alias „The Hotshot“ benötigte gegen „The Monf“ Gael Monfils aus Frankreich den ultimativen Decider, um sich nach fünf Sätzen für das Endspiel zu qualifizieren.

Im zweiten Halbfinale musste sich „The Mountain“ Ben Shelton aus den USA gegen den Chinesen „The Wall“ Yibing Wu in vier Durchgängen geschlagen geben.

Dramatik pur im Endspiel, als Favorit Fritz bereits mit 2:0-Sätzen in Front lag, sich jedoch dem immer mehr aufdrehenden Wu letztlich in fünf Durchgängen beugen musste.

Zur nächsten Station wechselt die Turnierserie nach Europa, wo vom 15. bis 17. September in der Süwag Energie Arena in Frankfurt am Main gespielt wird. Als Spieler sind bislang Daniil Medvedev „The Chessmaster“, Nick Kyrgios „King Kyrgios“, Andrey Rublev „Rublo“, Diego Schwartzman „El Peque“, Gael Monfils „The Monf“, Benoit Paire „The Rebel“ und Reilly Opelka „The Bot“ verkündet.