Zerstreuter Februar: Topspieler auf der ganzen Welt verteilt

Der Februar lässt die Topspieler traditionell in verschiedene Teile der Welt aufbrechen. Während einige Spitzenspieler in Europa die Hallenevents bevorzugen, machen sich andere Akteure nach Südamerika oder in die USA auf. Ein kleiner Überblick.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 13:22 Uhr

© Getty Images Der Center Court in Rio de Janeiro

Während Alexander Zverev in diesem Jahr nicht an den traditionellen Hardcourt-Hallenturnieren in Europa dabei sein wird, sondern als einziger Spieler aus den Top Ten den Weg zum Sandplatzswing nach Südamerika antritt, schlagen Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Alex de Minaur beim 500er-Turnier in Rotterdam auf.

Auch Jannik Sinner hatte seinen Auftritt in Rotterdam geplant. Der Australian-Open-Sieger sagte nach dem Titelgewinn jedoch ab. Fehlen wird dort auch Novak Djokovic, der die Teilnehmer von Rotterdam dafür zwei Wochen später beim 500er-Event in Doha wiedersehen wird. Dort möchte auch Jannik Sinner wieder in das Geschehen eingreifen.

Fritz und Paul reisen in die Heimat

Beide Turniere wird auch Andrey Rublev spielen, der als einziges Mitglied der zehn besten Spieler jedoch bereits in dieser Woche beim 250er in Montpellier an den Start geht.

Zu Hardcourt-Turnieren in die USA verschlägt es hingegen die beiden US-Lokalmatadoren Taylor Fritz und Tommy Paul, die die 500er-Events in Dallas (ab 3. Februar) und Delray Beach (ab 10. Februar) in ihre Kalender eingetragen haben. In Dallas wird auch Casper Ruud dabei sein, der nach aktuellem Stand auf eine Teilnahme in Delray Beach verzichten wird.