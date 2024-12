Zocken unterm Weihnachtsbaum: Die aktuell vier besten Tennisspiele für Konsole und PC

Auch dieses Jahr verraten wir Euch, welche Videospiele, die sich um unseren Lieblingssport drehen, auf keiner ordentlichen Weihnachtswunschliste fehlen sollten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 10:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

2024 war ein tolles Jahr für Fans, die den Tennissport auch am heimischen Fernseher oder Monitor “aktiv” bestreiten wollen. Mit Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA und der lang erwarteten Fortsetzung der Topspin-Reihe haben gleich zwei echte Videospiel-Schwergewichte den Weg in die Händlerregale gefunden. Zudem nehmen wir auch zwei etwas ältere Games, die auch heute noch überzeugen können, unter die Lupe. Jedoch: Das perfekte Spiel gibt es nicht. Wir haben im Dauertest für Euch herausgefunden, welche Vor- und Nachteile jedes der vorgestellten Spiele haben, damit ihr das am besten zu Euch passende “Zockwerk” findet.

Matchpoint: Tennis Championships (Vertrieb: Kalypso Media; Preis: je nach Plattform zwischen 25 und 50 Euro, Veröffentlicht für: Playstation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, PC)

Das 2022 veröffentlichte Matchpoint: Tennis Championships bietet angenehme Gameplay-Mechaniken, die einen einfachen Einstieg ermöglichen, gleichzeitig dem Spieler aber auch einiges abverlangen können. Das Karrieresystem mit inkludiertem Turnier-Kalender offeriert Euch eine große Auswahl an Events und Trainingsmöglichkeiten. Die Steuerung ist präzise und die Ballphysik überzeugt mit realistischem Flugverlauf und Absprungverhalten. Bei der Präsentation müssen allerdings Abstriche gemacht werden: Die Zuschauer-Reaktionen sind kaum vorhanden, die Animationen höchst repetitiv und der Kommentator nervt bereits nach zwei, drei Minuten dermaßen, dass man froh ist, diesen deaktivieren zu können. Größtes Manko von Matchpoint: Tennis Championships ist das Fehlen eines Doppel-Modus - Couch-Multiplayer-Action ist also nur in beschränktem Maße möglich. Tennisfans die Wert auf ein gutes und flüssiges Gameplay-Erlebnis legen, sind hier bestens bedient. Der fehlende Feinschliff könnte dem einen oder anderen Spieler die Tennis-Atmosphäre jedoch ordentlich verhageln.

Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA (Vertrieb: Nacon, Bigben Interactive S.A.; Preis: ca. 30 Euro, Veröffentlicht für: Playstation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, PC)

Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA kann und will seine Verwandtschaft zu den in den letzten Jahren veröffentlichten Tennisspielen AO Tennis und AO Tennis 2 gar nicht leugnen. Und das hat tatsächlich deutliche Vor- und Nachteile. Überzeugen kann das Machwerk von Nacon und Bigben Interactive mit einer beeindruckenden Liste lizenzierter Spielerinnen und Spieler. Ebenfalls als gelungen, kann man die Darstellung der mannigfaltigen Tennisstadien bezeichnen. So sind alle ATP-Masters-1000-Turniere mit dem jeweiligen Centre Court vertreten und auch einige 500er- und 250er-Events haben die originalen Spielstätten verpasst bekommen. Aufgrund der fehlenden Lizenz der Grand-Slam-Turniere kommen die Majors andererseits etwas arm daher. Wer nicht auf bestimmte Tennisplätze oder -profis verzichten möchte, nutzt die umfangreichen Editoren, mit denen man durchaus in die Tiefe gehen kann. Auf der Gameplay-Seite gibt es jedoch einige Macken, die einem das Tennis-Erlebnis mit dem Controller vermiesen können: So ist die Steuerung zwar mit innovativen Ideen bestückt, fühlt sich aber oftmals zu schwammig und ungenau an. Ebenfalls problematisch ist die Gegner-KI, die im einfachen Modus viel zu leicht daherkommt, im normalen Modus jedoch schon schier unüberwindbar ist. Der Karrieremodus ist sehr detailliert gestaltet, wird auf Dauer etwas eintönig. Man kann mit Tiebreak: Official Game of the ATP and WTA richtig Spaß haben, dennoch wird im Endeffekt zu viel Potential hergeschenkt.

Mario Tennis Aces (Hersteller: Nintendo; Preis: ca. 50 Euro, Veröffentlich für: Nintendo Switch)

Mario Tennis: Ultra Smash auf der Wii U war ähnlich wie die Nachfolger-Konsole der Nintendo Wii ein ordentlicher Rohrkrepierer. Und das auch zurecht. Hatten die vergangenen Spaß-Tennis-Inkarnationen von Nintendo eine Vielzahl an Spielmodi zu bieten, gab es 2015 nur Dutzendware - und das nicht einmal in besonders schöner Verpackung. Erfreulich, dass der Konsolenhersteller aus Kyoto aus Fehlern meist lernt, und beim Sequel für die Switch wieder ein perfekt austariertes Games-Bündel geschnürt hat. Wer sich an der knallbunten Optik, den comicartigen Spezialschlägen und den (höchst sympathisch) durchgeknallten Charaktern nicht zu sehr stört, kann mit dem kleinen Meisterwerk sowohl kurzfristen Multiplayer-Spaß auf der Couch haben als auch im Story-Modus als Einzelkämpfer eine spannende, wenn auch kindgerecht aufgemachte Tennisgeschichte mit Mario, Luigi, Yoshi und Bösewicht Bowser erleben. Für Nintendo-Fans gibt es wohl ohnehin keine zwei Meinungen, wer auf punktgenaues und detailverliebtes Gameplay steht, sollte sich nicht von der zuckersüßen Verpackung abschrecken lassen.

TopSpin 2K25 (Vertrieb: 2K Games; Preis: je nach Plattform zwischen 30 und 70 Euro, Veröffentlicht für: Playstation 4/5, Xbox One/Series, PC)

TopSpin 2K25 hat uns von der ersten Sekunde an mit höchst immersiven Gameplay abgeholt. Kernstück des Ganzen ist der variantenreiche Karrieremodus, der von Kritikern als einer der besten in der Geschichte von Sportspielen gelobt wird. Spielerinnen und Spieler können ihre Charaktere wirklich umfangreich anpassen, vom Spielstil bis hin zu einzigartigen Details wie den Grunzgeräuschen der selbst gebastelten Profis. Die Steuerung ist intuitiv und belohnt taktisches Spiel, während der „TopSpin Academy“-Modus sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler anspricht. Der Online-Modus bietet spannende Wettbewerbe, obwohl wir beim Dauertest gemerkt haben, dass das Matchmaking manchmal unausgeglichen ist. Wirklich ärgerlich ist die langsame Fortschrittskurve im Karrieremodus, die vermutlich die Mikrotransaktionen, die im Spiel möglich sind, attraktiv machen sollen. Ein eher unsympathischer Zug der Entwickler. Zudem ist der Einzelspielermodus von einer stabilen Internetverbindung abhängig, wer also nicht das richtige Daten-Volumen-Rüstzeug mitbringt, wird schlussendlich frustriert die Finger von TopSpin 2K25 lassen. Unser Fazit ist dennoch überwiegend positiv, die Balance zwischen Spielspaß und Realismus war immer schon eine Stärke der beliebten Spieleserie, das ist auch bei der 2024er-Ausgabe nicht anders.