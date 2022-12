Zocken unterm Weihnachtsbaum: Die drei besten Tennisspiele für die Playstation 5

In einer kleinen Serie präsentieren wir Euch die besten Tennis-Videospiele, die es derzeit käuflich zu erwerben gibt. Fein säuberlich nach Plattform sortiert. Der letzte Teil widmet sich dem Branchenprimus Sony.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 18.12.2022, 16:48 Uhr

© Getty Images In unserem letzten Teil beleuchten wir die besten Tennisspiele für Sonys Playstation 5

Unterhaltungselektronikriese Sony hat 1995 für eine kleine Revolution in den heimischen Wohnzimmern gesorgt. Hatten die Hersteller Nintendo und SEGA bereits Mitte der 80er-Jahre mit TV-Spielekonsolen große Erfolge verbuchen können, machte erst die Marke Playstation Gaming auf der Couch zur Normalität. Besonders die Playstation 2 knackte so ziemlich jeden Verkaufsrekord und festigte Sonys Position als Marktführer. Ähnlich erfolgreich war dann 2013 die vierte Inkarnation der japanischen Daddelkiste, während die aktuelle fünfte Generation seit Markteinführung mit Lieferproblemen und einer vernünftigen Anzahl an zockhaltigen Systemsellern leidet. Auch im Bereich der Tennisspiele gibt es bei Sonys aktueller Spielemaschine deutlich Luft nach oben. Erstaunlich, dass gerade die eher glücklose Playstation 3 die feinsten Tennis-Games zu Tage förderte - von einer Fortsetzung der beiden großartigen Spieleserien Top Spin und Virtua Tennis träumen auch heute noch alle Gamer mit Affinität für die gelbe Filzkugel. Sei's drum, man muss das Beste aus der aktuellen Situation machen, und wenn unter den hier vorgestellten Kandidaten auch kein Mega-Hit dabei sein mag, lässt sich doch mit allen trefflich die Zeit vertreiben. Vorhang auf für die besten Tennisspiele für die Playstation 5.

Platz 3: Tennis World Tour 2 (Hersteller: Nacon; Preis: ca. 20 Euro)

Der Vorgänger Tennis World Tour war eine kleine Katastrophe. Keine Doppelpartien, über den Platz zu schweben scheinende Spieler:innen und eine Steuerung direkt aus der Hölle machten den Titel von 2018 zu einem echten Rohrkrepierer. Zwei Jahre und einen Entwickler später hält der Nachfolger zwar noch immer nicht alles, was in den Trailern und Vorberichten versprochen wurde, Spaß kann man mit dem Game jedoch trotzdem haben. Was den Karrieremodus betrifft, macht Tennis World Tour 2 absolut nichts verkehrt. Alle wichtigen Turniere - wenn auch ohne offizieller Lizenz - finden sich im Tourplaner wieder. Zwischen den Veranstaltungen kann man Trainingseinheiten einlegen, um Fertigkeiten wie Vorhand, Rückhand oder Aufschlag zu verbessern. Mit Roger Federer und Rafael Nadal sind auch zwei der beliebtesten Tenniskünstler aller Zeiten im Spieler-Repertoire dabei. Negativ ist die recht schwache Gegner-KI, die spannende Partien bereits im Keim erstickt. Und auch an der Steuerung und den restlichen Gameplay-Elementen darf gerne weitergeschraubt werden. Grafisch ist Tennis World Tour 2 der schönste Titel unserer Vorstellungsrunde - Wunder sollte man sich allerdings auch hier keine erwarten. Fazit: Befriedigend

Platz 2: AO Tennis 2 (Hersteller: Nacon; Preis: ca. 25 Euro)

AO (Australian Open) Tennis 2 ist der zweite Teil einer Spieleserie, die ebenfalls 2018 ihren Ursprung genommen hat. Teil eins krankte noch an steifen Animationen, seltsamer Ballphysik und hakeliger Steuerung, beim Nachfolger sind bis auf das weiterhin nervtötende Netzspiel fast alle spielerischen Probleme beseitigt worden. Grafisch wirkt das Game aus dem Hause Nacon noch immer nicht wirklich reif für die Top Ten, da liegt der Konkurrenztitel Tennis World Tour 2 - übrigens vom selben Entwickler programmiert - einige Weltranglistenpunkte weiter vorn. Auf höherem Schweirigkeitsgrad muss man wirklich alle Schlagvarianten wie Top Spin, Slice oder Stopp meistern, um den guten Strategien der KI-Gegner etwas Entscheidendes entgegensetzen zu können. Der ausführliche Karrieremodus mit Turnierkalender und Management-Funktionen fügt dem guten Paket auch etwas für den länger anhaltenden Spielspaß hinzu. Zudem sind ein paar offizielle Profi-Lizenzen mit an Bord - zu sehr erinnern die 3D-Modelle allerdings nicht an die Originale. Fazit: Gut

Platz 1: Matchpoint: Tennis Championships (Hersteller: kalypso Media; Preis: ca. 30 Euro)

Das neueste Mitglied des recht überschauberen Tennisspiele-Angebots auf der Sony-Konsole ist Matchpoint: Tennis Championships aus dem Hause kalypso Media. Die Spieleschmiede aus dem deutschen Worms backt seit jeher kleinere Brötchen, was das Budget für die heutzutage horrenden Entwicklungskosten von Videospielen betrifft. Diesem Umstand wird man beim ersten Anblick der Spielermodelle gewahr, hat man diese doch schon vor elf Jahren bei Virtua Tennis 4 besser hinbekommen und Spieler wie Kei Nishikori sehen ihren realen Counterparts geradezu lächerlich unähnlich. Auch, dass etwa auf sandigem Geläuf keine Fußabdrücke zu sehen sind, ist alles andere als State of the Art im Jahre 2022. Die Stärken spielt Matchpoint allerdings beim Gameplay aus. Dem umfangreichen Karrieremodus mit spannender Turnierplanung macht so schnell niemand etwas vor und der Management-Anteil ist zwar rudimentär aber gefällig. Die Steuerung ist präzise und nach einer kleinen Eingewöhnungsphase gut zu handhaben. Bei keinem anderen Tennisspiel auf der Playstation hat man mehr das Gefühl alle Schlagvarianten voll unter Kontrolle zu haben. Auch die KI ist eine Klasse für sich. Spannende, zähe Grundlinienduelle sind wie knackige Netzangriffe an der Tagesordnung. Wer also nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag warten will, an dem Top Spin 5 oder Virtua Tennis 5 veröffentlicht werden, greift ohne langem Zögern hier zu. Fazit: Gut

Bonus-Tipp: Playstation 3 mit Top Spin 4 und Virtua Tennis 4 (Hersteller: Sony/2K/SEGA; Preis insgesamt: 130 Euro)

Wer noch eine Playstation 3 sein Eigen nennt, ist, was Tennisspiele auf Sonys Konsolen angeht, klar im Vorteil. Aber auch für alle anderen besteht dank Flohmarkt oder Gebrauchtwarenhändler die Möglichkeit die Hardware-Uhren nochmal um mehr als ein Jahrzehnt zurückzustellen. Zwar wird der kostbare Platz am Fernsehtisch mit einem weiteren Gerät nochmals geringer, belohnt wird man dafür mit den zwei noch immer besten Tennisspielen der letzten 30 Jahre. Während man bei Top Spin 4 den wahrgewordenen Gameplay-Traum eines simulationsbegeisterten Tenniszockers bestauenen darf, macht Virtua Tennis 4 beim actiongeladeneren Ballwechselspiel praktisch nichts verkehrt. Karrieremodi und andere Langzeit-Motivations-Garanten sind ebenfalls bei beiden Kandidaten vorhanden. Auch grafisch sind die Titel - wenn nicht sogar besser als die aktuellen Tennis-Games - zumindest auf gleicher Augenhöhe. Wer es sich also leisten mag, findet mit dieser Variante die spaßigste Form Tennis auf einer Sonykonsole zu zocken. Fazit: Sehr gut