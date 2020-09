Zockt gegen Federer, Nadal und Zverev - mit dem neuen Tennis World Tour 2

Ihr wollt einmal gegen Roger Federer oder Rafael Nadal antreten und die beiden so richtig abzocken? Dann haben wir was für euch: Tennis World Tour 2!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.09.2020, 08:13 Uhr

Denn mit dem neuen Tennis World Tour 2 könnt ihr euch DIE Simulation für echte Gamer nach Hause holen. Warum ausgerechnet Tennis World Tour 2? Weil das Spiel so realistisch ist wie nie zuvor: Rund 700.000 Gamer haben ihr Feedback gegeben, zahlreiche Aspekte des Spiels wurden von Grunde auf neu entworfen, unter anderem ein schnelleres Gameplay.

Tennis World Tour 2 entstand in Zusammenarbeit von NACON und Big Ant Studios.

Tennis World Tour 2 mit Federer, Nadal, Zverev

Unter anderem gibt diese Neuerungen:

Spannende neue Features: Mit bis zu vier Spielern lokal und online spielbare Doppel-Matches, verbessertes Aufschlagsystem und neue Schlag-Timing-Mechanik

Mehr Realismus: Die Bodenbeschaffenheit wirkt sich aufs Ballverhalten aus – saubere Technik ist gefragt!

38 Tennisstars: Die größten Namen des Tennissports sind dabei, unter anderem Rafael Nadal , Roger Federer , Alexander Zverev und Ashleigh Barty

, , und Diverse Spielmodi: Karriere, Schnelles Match, Online, Turnier oder Ranglistenmatch – für jeden Geschmack gibt es auch einen Modus

Für noch mehr Abwechslung sind außerdem offizielle Stadien wie der Manuel Santana-Court in Madrid und die OWL-Arena in Halle sowie ein neues Wettbewerbsformat, die Tie-Break Tens, per DLC erhältlich. Und wenn ihr euch jetzt schon auf die French Open vorbereiten wollt: Auch auf dem legendären Court Philippe-Chatrier sowie Court Suzanne-Lenglen und dem neuen Court Simonne-Mathieu könnt ihr zocken!

Und ihr könnt Karriere machen: Denn im Karrieremodus verwaltet ihr eure Saison, Mitarbeiter, Ausrüstung und Sponsoren - und werdet womöglich der neue Star im Welttennis!

Mitmachen und 3 Exemplare gewinnen!

Tennis World Tour 2 erscheint am 25. September 2020 für PS4, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober 2020 für Nintendo Switch.

Das Beste: tennisnet verlost drei Exemplare von Tennis World Tour 2 via Facebook, eins für jede Konsole. Einfach kommentieren, warum ausgerechnet ihr dieses Spiel haben müsst. Viel Glück!

