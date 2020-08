Zu nah an COVID-19: Pella und Dellien raus aus Cincinnati-Turnier

Guido Pella und Hugo Dellien werden nicht am ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati, das am Samstag in New York City beginnen soll, teilnehmen können. Der gemeinsame Fitness-Coach der beiden Südamerikaner wurde positiv auf COVID-19 getestet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 08:30 Uhr

© Getty Images Guido Pella hat seinen Platz im Cincinnati-Feld abgeben müssen

Pella hat im vergangenen Jahr das Viertelfinale in Wimbledon erreicht, stand schon auf Position 20 der ATP-Weltrangliste. Als aktuelle Nummer 35 der Welt hätte der Argentinier einen Platz im Hauptfeld von Cincinnati sicher gehabt. Der Kolumbianer Dellien hingegen war als 95. der ATP-Charts ein Kandidat für die Qualifikation. Daraus wird nun nichts. Beide Spieler sind in Quarantäne.

Die USTA hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass eine Person in der Blase positiv auf COVID-19 getestet wurde. In separaten Instagram-Videos haben Pella und Dellien nun bestätigt, dass es sich dabei um ihren Fitness-Coach Juan Manuel Galvan handelt. Das Trio hatte in der vergangenen Woche gemeinsam in Miami trainiert.

Geht man nach den strengen Regeln, die von der USTA formuliert worden sind, dann werden Pella und Dellien auch bei den am 31. August beginnenden US Open nicht am Start sein können. Mike Dowse, der Chef der USTA, erklärte, dass man mit derartigen Fällen gerechnet habe. Erste Priorität sei es, sich um die betroffene Person zu kümmern. Und das Ausbreiten des Virus zu unterbinden.