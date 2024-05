Zurück im Schlagtraining: Carlos Alcaraz nimmt die French Open ins Visier

Zwei Wochen vor Beginn der French Open hat Carlos Alcaraz das tennisspezifische Training wieder aufgenommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 07:21 Uhr

© Getty Images Wird Carlos Alcaraz rechtzeitig fit?

Novak Djokovic außer Form, Jannik Sinner verletzt, Rafael Nadal kurz vor dem Karriereende. Normalerweise wäre der Topfavorit für die French Open mit Carlos Alcaraz schnell ausgemacht. Einziges Problem: Der Spanier hat seit dem Turnier in Monte-Carlo mit Ellbogenproblemen zu kämpfen.

Aufgrund dieser Verletzung schlägt Alcaraz dieser Tage auch nicht in Rom auf, stattdessen will sich der Weltranglistendritte in seiner Heimatstadt Murcia für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Schuss bringen. Am Montag nahm der 21-Jährige - weiterhin mit einem dicken Tapeverband am rechten Ellbogen - das Schlagtraining wieder auf.

Alcaraz 2023 im Halbfinale

Rund zwei Wochen bleiben Alcaraz noch, um sich auf das am 26. Mai beginnende Event am Bois de Boulogne vorzubereiten. In Paris hat der amtierende Wimbledon-Champion aus dem Vorjahr ein Halbfinale zu verteidigen.

Einen Turnierauftritt vor den French Open hat Alcaraz aktuell nicht geplant. In der Woche vor dem Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt gehen auf der ATP-Tour in Genf und Lyon 250er-Turniere über die Bühne.