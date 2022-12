Zurück in Australien: Novak Djokovic trainiert bereits in Adelaide

Novak Djokovic ist zurück in Australien. Bereits am Mittwoch sah man den Serben beim Training in Adelaide.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.12.2022, 10:18 Uhr

Novak Djokovic schlägt sich bereits in Adelaide ein

Novak Djokovic ist zurück an jenem Ort, der im Vorjahr wohl einen der denkwürdigsten Tiefpunkte seiner Laufbahn markierte: Australien. Wurde der serbische Top-Star 2022 noch aufgrund fehlender COVID-19-Impfung aus dem Inselstaat abgeschoben - nicht ohne großen juristischen Aufruhr, wohlgemerkt - so darf der 35-Jährige in dieser Saison auch ohne COVID-Schutzimpfung einreisen. Und damit an den Australian Open teilnehmen.

Zuvor zieht es den Mann aus Belgrad jedoch nach Adelaide, wo man dem 35-Jährigen bereits bei so mancher Trainingseinheit auf die Finger blicken kann. Der Weltranglistenfünfte führt beim ATP-250-Event, das am 1. Januar seinen Start finden wird, das Feld an. Neben Djokovic sind auch Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev und Andrey Rublev in Adelaide am Start.

Djokovic greift nach 10. Australien-Titel

Für Novak Djokovic geht es in Adelaide freilich nur darum, noch einmal kräftig Form aufzubauen, ehe es Mitte Januar bei den Australian Open für den 35-Jährigen um dessen nunmehr 10. Titel beim ersten Major-Event des Jahres geht. Gewinnt Djokovic auch die 2023er-Ausgabe, so könnte der Mann aus Belgrad mit dem aktuell führenden Rafael Nadal mit 22 Grand-Slam-Titeln gleichziehen.

Konkurrent Nadal bereitet sich indes beim United Cup mit dem spanischen Team auf das nächste große Highlight im Tour-Kalender vor. Der Mallorquiner hat das Event im Vorjahr in einem denkwürdigen Endspiel in fünf Sätzen gegen Daniil Medvedev gewinnen können - dabei aber freilich auch von der Abwesenheit des großen Dominators in Down Under, Novak Djokovic, profitiert.