Zverev-Ausraster - Serena Williams ortet Doppelmoral

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist sich sicher, dass sie weitaus härter bestraft worden wäre, hätte sie sich ähnlich benommen wie Alexander Zverev kürzlich beim ATP-Turnier in Acapulco.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2022, 12:25 Uhr

© Getty Images Serena Williams findet deutliche Worte zum Acapulco-Ausraster von Alexander Zverev

Nach und nach nehmen die Wortmeldungen von (Ex-)Kolleginnen und Kollegen zu, die nach dem desaströsem Ausraster von Alexander Zverev beim ATP-World-Tour-500-Event in Acapulco härtere Konsequenzen fordern. Während Eurosport-Experte Mats Wilander eine drei- bzw. sechsmonatige Sperre der deutschen Nummer eins für angebracht hielte, blieb Serena Williams kürzlich bei einem CNN-Interview eine klare Einordnung schuldig.

Was die ehemalige Nummer eins des Damentennis aber eindeutig durchblicken ließ, war ihre Wahrnehmung von sich deutlich unterscheidenden Standards, wenn es um die Ahndung von Fehlverhalten diverser Sportler geht: "Man erkennt die Doppelmoral im Tennis, wenn man andere Dinge auf der Tour sieht. Da fragt man sich: 'Was wäre passiert, wenn ich das gemacht hätte?'"

Williams bei geringerem Vergehen zwei Jahre auf Bewährung

"Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich im Gefängnis gelandet, kein Witz", so die 40 Jährige weiter. Williams musste nach den US Open 2009 zwei Jahre lang auf Bewährung spielen, da sie beim Grand-Slam-Turnier in New York eine Linienrichterin mit den Worten - "Ich werde Dich umbringen" - bedrohte. Die Offizielle hatte zuvor auf Fußfehler entschieden, was die 23-malige Major-Championesse aus der Haut fahren ließ.

Dagegen muten die 40.000 US-Dollar Geldstrafe und der Ausschluss vom Hartplatz-Event in Mexiko verhältnismäßig gering an. Zverev hatte nach einem verloren gegangenen Doppelmatch mehrfach mit seinem Schläger auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen, während der Unparteiische noch auf seinem Arbeitsmobiliar zubrachte.