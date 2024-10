Zverev: "Voll fit" erst wieder in Australien

Alexander Zverev startet heute bei dem ATP-Tour-500-Turnier in Wien. Im Ramen des Turniers verriet Zverev, wie es um seine Gesundheit stehe. Eine vollständige Genesung von seiner Lungenkrankheit erwarte der Hamburger in diesem Jahr nicht mehr.

von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 13:35 Uhr

© Getty Images

Um 18:00 Uhr trifft Turnierfavorit Zverev auf die größte Nachwuchshoffnung Österreichs: Joel Schwärzler. Obwohl sich Zverev bei dem Red Bull BassLine Turnier am Freitag und bei dem „Farewell“-Event von Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle frisch präsentierte, sei der Hamburger noch nicht wieder ganz fit. Der straffe Terminkalender trägt sicherlich auch nicht zu einer schnelleren Heilung bei. Eine vollständige Genesung soll daher nicht vor den Australien Open passieren. "Das wird wirklich eine Zeit dauern, man muss die richtigen Medikamente zu sich nehmen, die Lunge säubern, das ist keine Fragen von ein paar Wochen", sagte Zverev vor dem ATP-Turnier in Wien. “Hoffentlich bin ich in Australien wieder bei 100 Prozent.”

Zverev äußerte sich zu dem Thema seines Gesundheitszustandes im Ramen der Vorstellung eines Nahrungsergänzungsmittels für Diabetiker (Keady Dia), das er mitentwickelt hat. Der 27-Jährige lebt selbst seit seiner Kindheit mit Diabetes Typ 1 und hat eine Stiftung zur Unterstützung erkrankter Kinder und Jugendlicher und zur Aufklärung gegründet.

Davis Cup-Frage bleibt ungeklärt

Und auch in Wien bleibt die Frage weiterhin offen, ob Zverev bei dem Davis Cup-Finale in Malaga für Deutschland aufschlagen wird: “Die Die Frage brauchst Du nicht stellen”, sagte der Olympiasieger. Teamchef Michael Kohlmann hält bislang aber noch einen Platz für seinen Spitzenspieler frei.

Nach Wien geht es zum letzten ATP-Tour-1000-Event des Jahres: Dem Rolex Paris Masters. Das Saisonfinale bilden die Nitto ATP Finals Mitte November. Die darauffolgende Teilnahme beim Davis Cup würde die kurze Saisonpause des Deutschen natürlich verkürzen. Eine Zusage für den United Cup, welcher vor den Australian Open stattfindet, gab es von dem Weltranglistendritten allerdings schon.

Hier das Einzel-Tableau der Herren