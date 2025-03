Zweimaliger Grand-Slam-Sieger Fred Stolle gestorben

Der zweimalige Grand-Slam-Sieger Fred Stolle ist im Alter von 86 verstorben. Vor allem als TV-Kommentator war Stolle den jüngeren Tennisfans in Down Under bekannt.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 12:04 Uhr

© Getty Images Australiens Tennislegende Fred Stolle ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Der Tennissport trauert um Fred Stolle. Der zweimalige Grand-Slam-Sieger und legendäre Kommentator starb im Alter von 86 Jahren. Das teilten offizielle Stellen am Donnerstag mit und würdigten seine "hervorragenden Leistungen, sein Engagement und seine tiefe Liebe zum Tennis."

Der Australier gewann 1965 die French Open und ein Jahr später die US Open, 17 mal triumphierte er zudem bei Grand Slams im Doppel. In seiner Heimat erreichte Stolle 1964 und 1965 das Endspiel bei den Australan Open. Nach seiner aktiven Karriere war Stolle als Rundfunksprecher und Kommentator bei Generationen von Fans als "Stimme des Tennis" bekannt.

Craig Tiley würdigt Stolle

"Wenn wir über Australiens goldene Ära und die Entwicklung vom Amateur- zum Profitennis sprechen, steht Stolles Name ganz oben auf der Liste der Besten", sagte Craig Tiley, Chef des australischen Tennis-Dachverbandes.

Für seine außerordentlichen Dienste für den Tennissport und das Land Australien wurde Fred Stolle im Jahr 2005 mit der “Order of Australia” ausgezeichnet.