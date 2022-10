Zwölfter Titel! Andrey Rublev triumphiert in Gijon

Topfavorit Andrey Rublev hat das ATP-Tour-250-Turnier in Gijon für sich entscheiden. Der Russe besiegte im Endspiel Sebastian Korda mit 6:2 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 15:02 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev in Gijon

So macht man das als Nummer eins eines Turniers: Man bedankt sich bei allen anderen Teilnehmern herzlich für deren Einsatz, nimmt aber am Ende doch ohne große Probleme die Trophäe mit nach Hause. Andrey Rublev ist derart in Gijon verfahren. Und durfte sich nach dem 6:2 und 6:3 gegen Sebastian Korda zum vierten Mal in dieser Saison als Turniersieger feiern lassen. Davor hatte Rublev schon in Marseille, Dubai und Belgrad gewonnen.

