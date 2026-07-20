100 Wochen Nummer eins: Aryna Sabalenka durchbricht Schallmauer

Als erste zehnte Spielerin hat Aryna Sabalenka die Schallmauer von 100 Wochen als Nummer eins der Welt durchbrochen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 23:18 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka ist weiterhin die Nummer eins der Welt

Aryna Sabalenka hat am Montag ihre 100. Woche als Nummer eins der Welt begonnen. Die 28-Jährige aus Belarus ist erst die zehnte Spielerin seit Einführung des WTA-Rankings im Jahr 1975, die diesen Meilenstein erreicht.

Nur Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams, Chris Evert, Martina Hingis, Monica Seles, Iga Swiatek, Ashleigh Barty und Justine Henin haben bislang mehr Zeit an der Weltranglistenspitze verbracht als Sabalenka. Die aktuelle Serie der vierfachen Major-Siegerin liegt bei 92 Wochen in Folge.

Sabalenkas Führung wackelt

Nach ihrer bislang enttäuschenden Saison - Sabalenka gewann 2026 noch keinen Grand-Slam-Titel - ist der Vorsprung auf die Konkurrenz zuletzt geschmolzen. Aktuell liegt die Belarussin, die bei den US Open in New York (30. August bis 13. September) den Titel und damit 2000 Punkte verteidigen muss, nur mehr 407 Zähler vor ihrer ersten Verfolgerin Elena Rybakina.

Im Race, das lediglich die im Kalenderjahr 2026 erzielten Ergebnisse berücksichtigt, belegt Sabalenka hinter French-Open-Siegerin Mirra Andreeva Rang zwei. Der Rückstand auf die Russin ist mit 54 Zählern allerdings verschwindend gering.

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