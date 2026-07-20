WTA Hamburg: Julia Stusek feiert ersten Tour-Sieg

Julia Stusek hat beim WTA-250-Turnier in Hamburg eine Talentprobe abgelegt und ihren ersten Tour-Sieg gefeiert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 20:04 Uhr

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Julia Stusek hat erstmals ein Match auf der WTA-Tour gewonnen. Die 18-Jährige setzte sich beim Turnier in Hamburg in der ersten Runde gegen die Argentinierin Nadia Podoroska mit 4:6, 6:3 und 6:4 durch und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Stusek auf Lokalmatadorin Tamara Korpatsch oder Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra.

Stusek hatte es zuletzt im Oktober letzten Jahres auf Mallorca ins Hauptfeld eines WTA-Turnier geschafft, ihre Premiere hatte sie im Alter von 15 Jahren in Bad Homburg 2024 gefeiert. Beide Male verlor Stusek ihre Auftaktpartie.

In Hamburg sind keine Topspielerinnen am Start. Topgesetzt ist die Weltranglisten-45. Oleksandra Oliynykova aus der Ukraine. Stusek ist eine von acht deutschen Spielerinnen.

Das Einzel-Tableau in Hamburg