Paula Badosa: Die nächste Aufgabe - und eine Entschuldigung

Die Siegesserie von Paula Badosa ist im rumänischen Iasi aufgrund einer Verletzung gerissen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2026, 14:34 Uhr

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© Getty Images Paula Badosa ist immerhin unter die besten 100 Spielerinnen der Welt zurückgekehrt

Kaum dachte man, dass Paula Badosa endlich wieder in bisschen Rückenwind hat, schon gibt es die nächste Hiobsbotschaft: Denn Badosa musste im Endspiel des WTA-Tour-250-Turniers in Iasi gegen Mayar Sherif beim Stand von 4:6 und 0:4 aufgeben. Und das, nachdem die Spanierin in der vergangenen Woche beim 125er-Event in Bastad als Siegerin angeschrieben hatte.

Die Aufgabe gegen Sherif war nun nicht leicht zu akzeptieren, wie Badosa in ihrer Ansprache bei der Siegerehrung betonte. „Ich bin eine Spielerin, die immer sehr ehrlich und authentisch ist“, erklärte sie. „Ich muss sagen: Ich hassen diesen Moment. Ich hasse es, ein Finale zu verlieren. Und noch mehr, dass ich es auf diese Art und Weise mache, aber mein Körper konnte nicht mehr. Und dafür möchte ich mich entschuldigen.“

Immerhin: Mit den Erfolgen der letzten beiden Wochen zog Paula Badosa wieder unter die besten 100 der WTA-Charts ein. In der aktuellen Weltrangliste wird sie auf Position 93 geführt.

Mayar Sherif dagegen preschte sogar auf Rang 73 nach vorne: Kein Wunder, die Ägypterin hat in der vergangenen Woche wie Badosa auch ein Event der 125er-Kategorie für sich entscheiden können, und zwar im französischen Contrexeville.

